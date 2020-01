CES 2020 : focus sur les PC portables avec écran pliable

Verra-t-on dès cette année, au rayon PC portables, des modèles à écran pliable ?

Les constructeurs présents au CES ne semblent pas l’escompter… à l’exception de Lenovo.

Le groupe chinois entend commercialiser « à la mi-2020 » son ThinkPad X1 Fold, pour un tarif de base annoncé à 2 499 $ HT.

À cette échéance, Windows 10X, l’OS que Microsoft destine spécifiquement à ce type d’ordinateurs, ne sera pas encore disponible.

Ainsi Lenovo a-t-il opté pour Windows 10 Pro additionné d’un logiciel maison pour gérer l’interface.

Déplié, l’écran du ThinkPad X1 Fold offre une surface de 13,3 pouces (2 048 x 1 536 pixels).

Sous le capot, on trouve 8 Go de RAM, un SSD (jusqu’à 1 To) et une batterie annoncée à 11 h d’autonomie. La connectivité cellulaire est en option.

Pour ce qui est du processeur, il est question d’une « technologie hybride Intel ». Il s’agit probablement d’une puce Lakefield (10 nm ; graphiques de 11e génération).

Le 13 pouces en force

Dell aussi a développé son propre logiciel pour le Concept Ori.

Le format est similaire à celui du ThinkPad X1 Fold : 13,4 pouces (3 200 x 1 800 pixels).

On peut, comme chez Lenovo, placer un clavier magnétique sur l’écran inférieur. Et éventuellement y afficher un pavé tactile virtuel.

Autre appareil dans la famille Concept : le Duet, conçu sur le modèle de Surface Neo avec deux écrans Full HD de 13,4 pouces. La charnière est la même que sur le convertible XPS 13.

Du côté d’Intel, on planche sur un design de référence pour accompagner le développement du marché.

Le groupe américain présente un prototype à l’occasion du CES : Horseshoe Bend, doté d’une puce Tiger Lake (10 nm, refroidissement passif).

À plat, le produit propose une surface d’affichage de 17,3 pouces, pour un peu moins de 8 mm d’épaisseur.

Avec sa double charnière, il frôle les 3 cm une fois replié, pour un format d’environ 12 pouces. Une béquille est intégrée.

Photos d’illustration © Dell, Intel & Lenovour