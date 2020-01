CES 2020 : l’Assistant Google s’enrichit de nouvelles fonctionnalités

Google pousse les fonctionnalités de son assistant vocal au-delà des smartphones et des enceintes connectées.

Combien d’utilisateurs pour l’Assistant Google ? Une fois n’est pas coutume, le groupe américain a fourni un chiffre… sans toutefois le contextualiser : 500 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Sa communication à l’occasion du CES se concentre sur les fonctionnalités qui devraient arriver au cours de l’année.

Parmi elles, la lecture de pages web sur les appareils Android, avec la commande « Hey Google, read it ».

Un tel service est déjà accessible à travers plusieurs canaux, dont l’application Go.

Google affirme toutefois que la version à venir proposera une lecture « plus naturelle », avec la possibilité de traduire en une quarantaine de langues et un défilement automatique des pages. Il est question de l’ouvrir à d’autres types de contenus, dont les e-mails.

Dans la lignée des routines destinées à automatiser des actions répétitives, l’Assistant Google va permettre de planifier l’allumage et l’extinction d’un appareil, mais de manière non répétée.

À venir également, des fonctionnalités spécifiques aux écrans de type « smart display » :

Les Post-it épinglés sur l’écran d’accueil. Tout le monde pourra les consulter et en créer, sans forcément connecter de compte Google.

La possibilité de charger, depuis un téléphone, une liste de contacts qu’on pourra appeler depuis le smart display.

Le CES est aussi l’occasion d’élargir la liste officielle des partenariats visant à intégrer l’assistant dans des appareils.

Google met l’accent sur les téléviseurs, plus particulièrement TCL et Hisense. Android TV a été mis à jour pour favoriser l’intégration de micros et l’utilisation indépendante des haut-parleurs intégrés.

L’application Google Home enverra une notification lorsqu’elle détectera un appareil compatible paramétré avec une application tierce. Elle permettra ainsi de finaliser la configuration.

Illustrations © Google