Chrome OS accélère la virtualisation de Windows sur les Chromebook Enterprise

Que verra-t-on le 3 décembre prochain lors du Chrome OS Demo Day ? Entre autres, la virtualisation locale* de Windows sur les appareils Chromebook Enterprise.

Cette fonctionnalité repose sur l’hyperviseur Parallels Desktop. Fraîchement adapté à Chrome OS, celui-ci n’en est pas encore au niveau d’intégration atteint sur Mac, où il est par exemple possible d’épingler des applications Windows dans le dock et de les lancer sans afficher le Bureau ni la barre des tâches.

Parmi les capacités que Google met en avant, on aura relevé :

Un presse-papiers, des dossiers, des profils utilisateurs et des imprimantes partagés

L’intégration des applications Windows dans le menu contextuel de Chrome OS

La possibilité d’ouvrir, sur le navigateur du système hôte, des hyperliens affichés dans la VM

Une liste de raccourcis clavier « cliquables » pour faciliter la saisie sur Windows

Parallels recommande d’utiliser au minimum un appareil Chromebook Enterprise doté d’une puce Core i5 ou i7, de 16 Go de RAM et de 128 Go de stockage. L’éditeur fournit une liste de dix machines, dont une qu’il recommande en particulier : le HP Elite c1030.

Virtualiser… ou migrer

Le Chrome OS Demo Day sera aussi l’occasion d’avoir un aperçu du « Readiness Tool » que Google vient d’officialiser. Cet outil s’installe sur les systèmes Windows et évalue l’effort requis pour migrer vers Chrome OS.

Autre annonce : celle de Chrome Enterprise Recommended. Google entend réunir, sous cette ombrelle, des applications offrant une expérience optimisée sur Chrome OS. Une vingtaine d’éditeurs sont pour le moment dans la boucle, sur quatre domaines : gestion des identités et des accès, impression, communication et productivité.

Pour les appareils Chromebook Enterprise, Google fera aussi la démonstration de la configuration « zero touch ». Le principe : permettre aux utilisateurs d’accéder à des postes de travail dont le paramétrage initial se fait automatiquement après connexion au réseau de l’entreprise. Cela implique une préconfiguration en amont, côté OEM, grossiste ou revendeur.

Huit machines sont annoncées comme compatibles. Parmi elles, le Chromebook Enterprise Spin 513. Acer vient de le présenter et compte le lancer en Europe en février 2021, à partir de 699 € TTC. Ce 13,3 pouces à écran tactile a un signe distinctif : il repose sur la plate-forme processeur Qualcomm Snapdragon 7c.

* Parallels ne permettait jusqu’alors que la virtualisation distante de Windows sur Chrome OS. Ce à travers l’offre Parallels RAS (Remote Application Server), destinée à la mise en place d’infrastructures VDI.

Illustration principale © Google