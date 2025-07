Comment Google veut fusionner Chrome et Android

La fusion de ChromeOS et d’Android est actée. Google avait déjà maintes fois manifesté son ambition de rapprocher les deux systèmes d’exploitation. Il a d’ailleurs pris des mesures dans ce sens. À commencer par l’unification, mi-2024, des piles Bluetooth.

Sur cette lancée, le groupe américain avait affirmé vouloir injecter, dans ChromeOS, d’autres parties de la stack Android, comme le noyau Linux et les frameworks. Principaux objectifs alors évoqués : d’une part, déployer des fonctionnalités IA plus rapidement et à plus grande échelle. De l’autre, aider téléphones et accessoires à mieux fonctionner avec les Chromebooks. Le tout assorti d’une promesse : continuer à développer « la sécurité », « le look & feel » et « les capacités de gestion » de ChromeOS.

Un an plus tard, le discours est plus explicite : il est question de « combiner ChromeOS et Android en une plate-forme unique ». Ainsi s’est en tout cas exprimé Sameer Samat, patron d’Android chez Google. L’intéressé a fini par donner une suite plus nuancée à ce propos, mais ne l’a pas démenti.

Google veut une « plate-forme unique »

En toile de fond, entre autres, l’intégration progressive d’un mode desktop « universel » dans Android. Fin 2024, le fenêtrage de bureau était arrivé sur les tablettes. Plus récemment (à partir de la bêta 2 d’Android 16), Google a commencé à pousser des fonctionnalités de gestion des écrans externes.

Dans le même esprit, des travaux sont en cours sur une version de Chrome pour Android gérant les extensions. Ainsi que sur une application Terminal permettant d’exécuter des programmes Linux dans une VM Debian.

L’unification des deux mondes pourrait apporter une forme de palliatif à l’éventuelle vente de Chrome. C’est toujours, aux dernières nouvelles, ce que souhaite le gouvernement américain, après que la justice sur place a conclu à un monopole de Google sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité search.