Comment passer de Skype for Business à Teams

Avec la fin imminente de la version cloud de Skype for Business, Microsoft recommande d’utiliser Teams. Voici les étapes pour réussir cette migration.

À qui la « migration assistée » ? Les utilisateurs de Skype for Business Online le sauront dans les prochaines semaines*. En toile de fond, la fin de vie de ce service : il ne fonctionnera plus après le 31 juillet 2021. À partir de là, seul restera Skype for Business Server ; c’est-à-dire la version on-prem.

Les organisations qui feront l’objet d’une telle migration verront tous leurs utilisateurs basculer vers Teams. En première ligne, celles qui n’utilisent que Skype for Business Online. Pour celles qui exploitent au moins en partie la version sur site, la transition pourra être plus progressive. Avec, comme levier, des « modes de coexistence ».

La destination finale – en tout cas celle que souhaite Microsoft – est le mode « TeamsOnly ». Avant d’y arriver, quatre paliers possibles :

SfBOnly

Ce mode vise les entreprises soumises à de strictes obligations en matière de données. Skype for Business y est seul autorisé, avec une exception : les utilisateurs peuvent rejoindre des réunions Teams qu’ils n’ont pas planifiées.

Ce mode vise les entreprises soumises à de strictes obligations en matière de données. Skype for Business y est seul autorisé, avec une exception : les utilisateurs peuvent rejoindre des réunions Teams qu'ils n'ont pas planifiées. SfBWithTeamsCollab

Idem, mais avec les fonctionnalités collaboratives de Teams activées (essentiellement les canaux)

Idem, mais avec les fonctionnalités collaboratives de Teams activées (essentiellement les canaux) SfBWithCollabAndMeetings

Même chose avec, en complément, Teams pour planifier les réunions (les appels et la discussion instantanée restent sur Skype for Business)

Même chose avec, en complément, Teams pour planifier les réunions (les appels et la discussion instantanée restent sur Skype for Business) Islands

Utilisation simultanée de Teams et de Skype for Business, ce dernier ayant la gestion exclusive de quelques éléments comme la voix sur RTC et les intégrations avec Office

Skype for Business disparaît en version Cloud

Au sein d’une organisation, chaque utilisateur a son « mode de coexistence ». Et peu importe ce mode, il peut rejoindre toute réunion à laquelle on l’a invité.

D’autres outils disparaîtront en parallèle de Skype for Business Online. Par exemple Skype Meeting Broadcast, que remplacera Teams Live Events. Ce sera aussi la fin de l’intégration avec les fournisseurs de services tiers d’audioconférence… y compris sur Skype for Business Server.

Microsoft le reconnaît dans sa FAQ consacrée à la transition vers Teams : « c’est plus qu’une migration technique ». Parmi les ressources que le groupe américain fournit, on aura relevé deux ateliers (planification et exécution), sous la forme de sessions en direct plusieurs fois par semaine.

* La notification se fera dans le centre d’administration Teams et le Centre de messages Microsoft 365. Les migrations commenceront en août. De manière générale, elles s’achèveront dans les 24 heures, assure Microsoft. À leur issue, tout les utilisateurs seront en « TeamsOnly ».

