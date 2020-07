Digital Workplace : les nouveaux défis

Les 9 et 10 septembre, ITespresso vous donne rendez-vous pour deux jours de webconférence, afin de partager les bonnes pratiques sur l’espace de travail digitalisé et débattre des nouveaux enjeux à l’heure où la Covid-19 impose de réinventer l’organisation des entreprises.

Basculer son organisation dans un mode de télétravail intégral, du jour au lendemain, n’était prévu dans (presque) aucun plan de continuité d’activité. Et pourtant, mi-mars, une large majorité des entreprises françaises ont dû basculer dans le travail à distance pour faire face au confinement.

La DSI n’est pas la seule concernée par l’implémentation d’une digital workplace même si différentes technologies sont au coeur de l’ espace de travail digitalisé et unifié qui permet aux salariés de collaborer à distance.

Systémique, un tel projet comprend des volets RH, organisationnel), financier et même immobilier, si l’on considère la réduction des mètres carrés qu’entraîne le recours accru au télétravail.

Alors qui pilote vraiment la digital workplace, quelles sont les technologies indispensables et comment restituer les bonnes pratiques ? Workplace Paris lance le débat sur la gouvernance de l’espace de travail digitalisé à l’occasion de deux journées de webconférence les 9 et 10 septembre.

Digital Workplace : un défi au coeur de la transformation numérique

Benoit Serre, Vice-Président national délégué de l’association nationale des DRH et Partner HR & People Strategy au Boston Consulting Group, expliquera le 9 septembre comment la Digital Workplace est le moteur de la transformation numérique et implique une négociation avec tous les acteurs de l’entreprise. Le 10 septembre, Geraldine Segond, associée du cabinet Deloitte sur les problématiques DRH, présentera une étude sur les enjeux organisationnels de la digital workplace.

Une vision partagée par André Wei, DSI de Chantelle, qui relatera ses différentes expériences et défendra une conviction : la nécessaire collaboration entre DSI et DRH.

Outils collaboratifs, réseau et cybersécurité

Un des premiers défi technique de la DSI lors de cette période de confinement a été le dimensionnement du réseau. Certaines organisations ont mis en place, souvent à la va-vite, un tunnel sécurisé (VPN) afin d’offrir un accès distant au réseau d’entreprise à tous les télétravailleurs.

Pour Christophe Le Caignec, responsable IT des éditions Lefevbre-Sarrut qui témoignera de la manière dont il a déployé un réseau multi-sites, ce dimensionnement est au coeur des stratégies de Digital Workplace. De son côté, Gabriel Chenevoy, Directeur Excellence Opérationelle à la SNCF, témoignera de l’installation du plus gros projet WiFi en France permettant de connecter indifféremment les différents espaces de travail du groupe ferroviaire, les gares et les trains.

D’autres se sont ruées sur les solutions innovantes en mode SaaS. Courant mars, en l’espace d’une semaine, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Microsoft Teams est passé de 32 à 44 millions pour dépasser désormais la barre des 75 millions de membres dans le monde. Workplace de Facebook et Slack ont aussi « profité » du contexte sanitaire, revendiquant respectivement 5 millions et 12,5 millions d’utilisateurs.

Christine Debray, directrice de la transformation numérique, témoignera de l’utilisation des outils collaboratifs au sein du ministère de la culture et de leur capacité d’accélérer les changements dans les processus de travail. Quant à Antony Hié , CIO et CDO du groupe ESCP, il témoignera de l’effet d’accélération de la Covid-19, sur son projet et sa vision de la Digital Workplace.

Plusieurs approches coexistent, Martine Gouriet, Directrice des usages numériques EDF, Vincent Mandinaud chargé de mission ANACT et Sylvain Suc, directeur projet digital workplace BPCE, feront le récit de leurs retours d’expérience.

Les communications unifiées au coeur du dispositif

Quels sont les effets des communications unifiées sur la Digital Workplace ? Souvent présentée comme le coeur du projet, cette brique promet davantage de souplesse et d’efficacité dans les échanges internes et externes.

Laurent Silvestri, président du Club Dirigeants Réseau et Télécom, proposera un panorama des meilleures pratiques en France, challengé par les retours du terrain de Nicolas Amestoy, Directeur du cabinet Scholé Marketing, et de Bruno David, Directeur Général de Foliateam, un intégrateur des principales solutions du marché.

Comment le Covid-19 a transformé l’approche de la Digital Workplace ?

