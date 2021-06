Digital Workplace : relever les défis d’un nouvel environnement de travail

Le 9 juin, les entreprises vont réduire progressivement le télétravail et préparer la reprise sur site de leurs collaborateurs. Un retour à « la normale » ? Probablement pas tant la période de pandémie a bouleversé les habitudes.

Dans le secteur privé comme dans le service public, l’organisation de travail hybride élaborée durant la crise sanitaire devrait perdurer. Au centre de cette nouvelle ère qui s’annonce, un élément va jouer un rôle central : la digital workplace.

« L’enseignement que l’on peut tirer de ces 18 derniers mois, est que les entreprises matures vis-à-vis de leur Digital Workplace ont pu monter parfois jusqu’à 75% de leur effectif en travail à distance. D’autres ne s’y étaient pas du tout préparées et ont dû faire face à de vrais problèmes. Leurs usages de moyens de collaborations avancés se limitaient à des projets très ponctuels et non pas à une échelle aussi importante imposée par les périodes de confinement. » estime Franck Ferrero, Digital Workplace Senior Manager au sein de la Division Cloud Communications de NTT

Une Digital Workplace à (ré) inventer

Comment appréhender la suite ? Pour la DSI, l’enjeu est d’assurer l’accès aux applications en garantissant la sécurité des identités et des accès. Pour les métiers et les directions générales, il faut repenser les processus d’organisation et de production mais aussi installer la digital workplace comme un atout de la marque employeur.

Pour en débattre et faire émerger de nouveaux usages, Silicon.fr organise un évènement où des spécialistes de la worplace et des experts vont venir partager leurs retours d’expérience.

Cette série de webconférences ( gratuites) vous propose un panorama complet des problématiques. Nous explorerons les nouvelles tendances collaboratives qui ont émergées avec la crise en compagnie d’Arnaud Rayrole, le créateur d’un observatoire de référence sur le domaine.

Côté management, la question » Qui pilote la digital workplace ? » sera abordée avec, notamment le retex de Stéphane Deux, Chief Digital, Data, and IT Officer de Transdev.

Comment sécuriser la digital workplace ?

Quels sont les outils indispensables pour créer une digital workplace performante ? Nous aborderons le sujet avec le témoignage de Mathieu Le Corre, Architecte système et stockage de l’Université de Nantes mais aussi la manière d’aborder les nouveaux usages avec Pascal Levier, responsable du programme Digital Collaboration de Ariane Group. Nous insisterons également sur l’apport des outils de communication unifiée avec le retour d’expérience de Claire Déchelotte, la Responsable Innovations Digitales de SARP (Groupe VEOLIA).