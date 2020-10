Excel accélère sur les types de données personnalisés

Introduire une « troisième dimension » dans Excel : Microsoft utilise cette image pour expliquer le rôle des « types de données ».

Leur intégration dans le tableur avait démarré en 2018. À commencer par « géographie » et « titres boursiers ».

Les données auxquelles on attribue ces « étiquettes » se voient enrichies de sources d’information en ligne*. Par exemple, pour une entité « pays », la population et le PIB. On peut visualiser ces éléments sous la forme de cartes, les actualiser et les extraire grâce à des formules.

La technologie Bing propulse les premiers types de données introduits dans le tableur. Le catalogue est amené à s’élargir grâce à un partenariat avec Wolfram|Alpha. Il en résultera des types de données comme « espace », « aliments » ou « activité ». Le programme Office Insider en donne un aperçu… uniquement pour les instances d’Excel où l’anglais fait partie des langues d’édition.

Au-delà de ces étiquettes « prêtes à l’emploi », il va devenir possible de créer des types de données personnalisés. De deux manières :

En connexion avec Power BI

Cette fonctionnalité requiert de définir au préalable des tables « recommandées ». Elle est disponible dans Excel pour Windows, chez les abonnés Microsoft 365/Office 365 qui disposent d’une licence Power BI Pro.

Cette fonctionnalité requiert de définir au préalable des tables « recommandées ». Elle est disponible dans Excel pour Windows, chez les abonnés Microsoft 365/Office 365 qui disposent d’une licence Power BI Pro. Avec Power Query

L’outil permet d’importer et d’organiser des données pour un usage dans Excel. Dans les prochaines semaines, les abonnés Microsoft 365/Office 365 verront apparaître de quoi créer des types de données.

* Excel recherche une correspondance entre les valeurs des cellules sélectionnées et le fournisseur de la base de données. En cas d’échec, on peut l’aider grâce au sélecteur de données.

Illustrations © Microsoft