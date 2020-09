iPad Air 2020 : Apple renforce le hardware avec iPadOS14

Apple présente la nouvelle génération de l’iPad Air. Son écran évolue de 10,5 pouces à 10,9 pouces, grâce à des bordures plus fines et à la suppression du bouton Home. Le capteur Touch ID est déplacé, pour l’occasion, au niveau du bouton supérieur.

Au rayon des fonctionnalités disparues », on relèvera le port Lightning remplacé par un connecteur USB-C et la prise Jack.



Côté processeur, l’iPad Air 2020 embarque l’A14 Bionic, gravé en 5 nm et pressenti pour équiper également les prochains iPhone.

Apple annonce un gain de performance de 40 % par rapport à l’A12 qui propulse l’iPad Air 2019. On notera que ce gain avait été annoncé à 20 % pour l’A13, qu’on trouve dans les derniers iPhone (11, 11 Pro, 11 Pro Max).

L’écart est plus marqué au niveau du coprocesseur. Celui de l’A14 développe 11 TOPs, contre 5 TOPs pour celui de l’A12 et 6 TOPs pour celui de l’A13.

Aucune communication, en revanche, sur l’efficacité énergétique de l’ensemble.

Sur le volet connectivité, l’iPad Air 2020 bénéficie d’un modem 4G plus rapide (+60 %, selon Apple) et du Wi-Fi 6.

L’appareil photo principal passe à 12 mégapixels (f/1.8), contre 8 mégapixels (f/2.4) sur l’iPad Air 2019.

En façade, on reste sur du 7 mégapixels (f/2.2)… sans la technologie Face ID, qui reste réservée aux iPad Pro.

Ces derniers pourront tous accéder à iPadOS 14*, livré en standard sur l’iPad Air 2020.

iPadOS 14 devient standard

Parmi les principaux ajouts au système d’exploitation :

Une section App Library placée à la suite des pages de l’écran d’accueil.

Les applications y sont organisées par groupes : suggestions, récemment ajoutées, social, divertissement…

Les applications y sont organisées par groupes : suggestions, récemment ajoutées, social, divertissement… Davantage de souplesse pour les widgets. Jusqu’alors cantonnés à la section qui leur est dédiée, ils deviennent intégrables sur l’écran d’accueil. On peut les organiser en piles (Smart Stacks) qui font remonter automatiquement le widget approprié en fonction de l’heure, du lieu et de l’activité de l’utilisateur.

Sur l’application Messages, l’arrivée des mentions, des réponses incorporées (inline) et d’options supplémentaires de personnalisation des conversations de groupe.

App Clips, des « morceaux » d’applications (moins de 10 Mo) qui effectuent une tâche en particulier

Des fonctions spécifiques au stylet Apple Pencil, dont « Griffonner sur iPad » (pour écrire dans tout champ de saisie) et « Sélection manuelle » (pour différencier l’écriture manuelle des dessins et ainsi agir sur du texte manuscrit comme on le fait déjà sur du texte dactylographié).

Le ticket d’entrée est fixé à 669 € TTC (modèle 64 Go Wi-Fi). Soit 100 € de plus que pour l’iPad Air 2019 à son lancement. L’échelle de prix monte jusqu’à 979 € (256 Go, connexion cellulaire). Le tout hors stylet (135 €) et clavier (199 € pour le Smart Keyboard Folio ; 339 € pour le Magic Keyboard, désormais compatible).

* iPadOS 14 est disponible pour l’ensemble des iPad Pro, ainsi que tous les modèles à partir de l’iPad Air 2, de l’iPad mini 4 et de l’iPad 5e génération.

L’iPhone, traditionnellement présenté en septembre, aura « quelques semaines de retard », a prévu Apple.

Illustrations © Apple