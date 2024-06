Mac, iPad, iPhone : comment Apple va intègrer l’IA

Avec Apple Intelligence, la marque à la pomme va distiller de l’IA dans toute sa gamme de produit : iPhone, Mac et iPad. Itespresso vous explique comment.

Tri des e-mails, reconnaissance vocale, aide à l’écriture, création d’emojis… Il y a un peu de tout cela dans Apple Intelligence.

Le groupe américain vient d’officialiser cette marque « fourre-tout ». Il y a regroupé l’essentiel des annonces de la WWDC 2024 ayant trait à l’IA.

Apple Intelligence sera livré en bêta cet automne, avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15, en anglais des États-Unis. Seuls deux modèles d’iPhone seront compatibles (15 Pro et 15 Pro Max).

Sur iPad et Mac, il faudra disposer d’un modèle Apple Silicon (puce M1 et ultérieures).

« Beaucoup de modèles » pourront fonctionner en local, nous affirme-t-on. Le reste passera par des serveurs qu’Apple a dotés de ses propres puces et dont le code source des logiciels sera public.

ChatGPT…mais aussi Gemini

Les services tiers ne sont cependant pas exclus. Apple travaille notamment avec Google en vue d’intégrer Gemini.

Pour le moment, il s’est associé à OpenAI. En conséquence, ChatGPT* (plus précisément GPT-4o) se trouvera intégré à deux niveaux. D’une part, les outils de traitement de texte, pour la partie création de contenu. De l’autre, Siri, qui pourra décider d’y faire appel comme il peut décider de chercher sur Google.

Sous la bannière Apple Intelligence, l’assistant vocal connaît d’autres évolutions. Doté d’un mode de saisie textuelle, il sait interpréter davantage de nuances et mieux gérer l’expression saccadée. Il exploite aussi mieux le contexte de l’écran… et, plus globalement, celui de l’appareil.

Avec l’appui du framework App Intents, Siri pourra exécuter des actions entre applications, en invoquant tout élément du menu.

Création de texte, résumé et réécriture …

L’aide à l’écriture apparaît, en l’état, comme une des fonctions les plus « transversales » d’Apple Intelligence. On pourra, en l’occurrence, la retrouver dans toute app utilisant la vue standard d’édition de texte. Au menu, principalement : résumé et réécriture.

Du résumé, il y en aura aussi, entre autres, dans Notes et Téléphone, pour accompagner la transcription audio. Dans Safari aussi, au niveau du mode lecture (en plus d’une fonctionnalité de détection des éléments d’intérêt sur une page). Également dans Mail, qui utilisera aussi de l’IA pour catégoriser et prioriser les messages.

La priorisation s’appliquera aussi aux notifications, y compris dans le cadre d’un mode Focus « Réduire les interruptions ».

… mais aussi création d’emojis et d’images

La génération d’images version Apple Intelligence aura également des applications à plusieurs niveaux. Parmi eux :

– Création d’emojis de contacts, en particulier dans l’applications Messages, en tenant compte du contexte

– Création d’images avec Image Playground, en tant qu’application autonome ou fonctionnalité embarquée

– Transformation de croquis à l’appui d’éléments de contexte avec Image Wand (qui rappelle le Circle to Search de Google)

* L’accès à ChatGPT n’entraînera pas de frais, assure Apple, sans spécifier d’éventuelles limites. On pourra toutefois connecter un compte payant pour en exploiter les capacités.

Illustrations © Apple