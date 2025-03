PC IA : les entreprises sont enthousiastes malgré quelques incertitudes

Selon une enquête IDC réalisée par AMD *, environ 58 % des parcs informatiques d’entreprises fonctionnent encore sous Windows 10 dont le support s’arrête en octobre 2025. 60 % des répondants souhaitent renouveler leur parc avec des PC Windows 11.

Outre la fin annoncée de Windows 10, la mise sur le marché des PC IA motive la décision de renouvellement pour 73 % d’entre eux. Leur principal frein, mais il est de taille, est que les applications compatibles IA ne sont pas encore disponibles sur le marché.

En dépit de cette absence de véritables offres d’IA locales, les répondants sont confiants pour mesurer bientôt les avantages du déploiement des PC IA. Ils sont même 87 % à se dire prêts à mesurer le retour sur investissement (ROI). Cette confiance dans le ROI Ia conduit 82 % à déclarer qu’ils prévoient d’acquérir certains PC AI d’ici la fin de 2025.

PC IA : des avantages mais aussi des freins

Une majorité écrasante (82 %) s’attend à un impact positif sur les employés en aidant à éliminer les tâches répétitives pour se concentrer sur ce qui est important et à stimuler la productivité. On connaît déjà les cas d’usage comme l’automatisation de la planification des réunions, la gestion des e-mails et l’extraction de données des documents ou la génération de résumés.

Mais de nombreux cas d’utilisation futurs dépendent de l’adoption par les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) des fonctionnalités des PC IA dans leurs applications. C’est l’enjeu principal pour développer l’IA locale. Par ailleurs, comme le soulignait Silicon, les fabricants de PC voient plus loin que Copilot+ en multipliant les points d’entrée pour leurs logiciels « classés IA ».

IDC conseille aux entreprises de s’informer auprès des éditeurs de logiciels pour connaître leurs feuilles de route sur l’intégration des capacités AI dans les applications logicielles pour optimiser leur investissement dans un parc PC IA.

Les impacts attendus des PC IA

Impact Attendu Pourcentage Élimination des tâches répétitives 83% Aide les employés à se concentrer sur l’essentiel 79% Augmentation de la productivité 76% Réduction de certains postes 75% Permet aux employés d’être plus créatifs 75% Amélioration du coût total de possession 74% Accélération de l’innovation 72%

* Enquête menée auprès de 670 personnes, tous cadres ou supérieurs responsables ou influençant les achats de PC, issus d’entreprises de plus de 1 000 salariés aux États-Unis et de plus de 500 salariés au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon. Nous avons ensuite classé les répondants en fonction de leur taille : 155 provenaient d’entreprises de 500 à 999 salariés, 320 d’entreprises de 1 000 à 4 999 salariés et 195 d’organisations de 5 000 salariés ou plus.