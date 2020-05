PC Portables : Honor pousse ses MagicBook et MateBook

Le MagicBook Pro, bientôt commercialisé en France ? Si la première génération de ce PC portable, lancée en Chine à l’été 2019, n’est pas arrivée jusqu’en Europe, il pourrait en être autrement de la deuxième génération, que Honor vient d’officialiser.

D’un modèle à l’autre, on retrouve de nombreuses caractéristiques :

Le châssis (1,7 kg pour 16,9 mm d’épaisseur)

L’écran 16,1 pouces Full HD

Des configurations à 512 Go et 1 To de SSD

La batterie 56 Wh

Le clavier rétroéclairé avec caméra 1 mégapixel logée sous une touche factice

Connectique : 3 ports USB-A, 1 port USB-C, prises casque et HDMI

Quelques composants évoluent :

Passage des puces Intel Core 8 e génération (Whiskey Lake) à celles de 10 e (Comet Lake)

génération (Whiskey Lake) à celles de 10 (Comet Lake) GPU Nvidia GeForce MX350, contre une MX250 sur le MagicBook 2019

Disparition de l’option 8 Go de RAM (ne reste qu’une possibilité, à 16 Go)

Les prix évoluent également. En tout cas ceux annoncés pour la Chine. Alors que la première génération du MagicBook était accessible à partir de 5 499 yuans (un peu plus de 700 €), il faudra compter au minimum 5 999 yuans (environ 770 €) pour son successeur. Tarif conseillé pour le modèle le plus onéreux (Core i7, 16 Go de RAM, 1 To de SSD) : l’équivalent d’environ 900 €.

On surveillera une éventuelle déclinaison sur base AMD, comme ce fut le cas pour le MagicBook 2019.

MagicBook ou MateBook ?

De l’AMD, il y en a aussi sur les MagicBook 14 et 15 ; en l’occurrence, des APU Ryzen 3000.

Placés moins haut en gamme, ces deux laptops sont vendus en France depuis peu. Tous deux reprennent la batterie 56 Wh du MagicBook Pro et le clavier avec caméra intégrée. Ils diffèrent essentiellement l’un de l’autre par la taille de leur écran (14 pouces vs 15,6 pouces). Et par leur prix conseillé : 599,90 € TTC pour le premier ; 729,70 € pour le second.

Parallèlement aux MagicBook de sa marque Honor, Huawei mène l’offensive avec les MateBook.

Le plus onéreux d’entre eux présente un ticket d’entrée à 1 499 € TTC. Il s’agit du MateBook X Pro… en version 2019 (la version 2020 n’est pas encore disponible en France).

Principal élément distinctif par rapport aux MagicBook : l’écran. Plus petit (13,9 pouces), il est aussi plus lumineux (450 nits), doté d’une meilleure résolution (3K)… et tactile. Le choix de processeurs se limite à des Core, de 8e ou 10e génération selon la version du MateBook X, toujours avec des solutions graphiques GeForce (MX150/MX250).

Photos © Honor & Huawei