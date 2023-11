ITespresso.fr

Comptant parmi les systèmes les plus dynamiques, le Cloud est un segment du numérique qui permet de stocker des données par l’intermédiaire d’Internet. En 2018, les solutions SAS sont les services Cloud les plus déployés dans le monde (60 %). Aujourd’hui, le Cloud et l’infogérance vont de pair. Dave Lecomte, PDG d’un groupe IT composé de différentes sociétés, dont OMR Infogérance, fait le point sur les évolutions du Cloud Computing en France.