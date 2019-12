Tablettes : la MatePad Pro de Huawei… sans services Google

Huawei vient d’officialiser sa tablette MatePad Pro dont les réservations ont démarré, pour un lancement commercial le 12 décembre 2019… tout du moins en Chine.

Pas de services Google, donc, mais une interface de bureau et un mode « collaboration » qui permet d’associer un téléphone Huawei compatible.

Livrée sous Android 10 avec la surcouche EMUI, la tablette embarque un écran 10,8 pouces et

un appareil photo (8 mégapixels ; f/2.0) y est intégré, en complément au capteur principal (13 mégapixels ; f/1.8) situé à l’arrière.

La 5G en 2020

Hors stylet et clavier magnétique (en option), la MatePad Pro avoisine les 500 g, pour 8 mm d’épaisseur. Elle embarque un processeur octocœur Kirin 990 associé, selon les configurations, à 6 ou 8 Go de RAM et à 128, 256 ou 512 Go de mémoire interne (extensible de 256 Go).

L’autonomie constructeur est comparable entre les deux produits. Huawei livre le sien avec un adaptateur permettant la charge à 40 W (jusqu’à 15 W sans fil).

Le ticket d’entrée est à 3 299 yuans (425 €) pour le modèle Wi-Fi à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Huawei annonce un tarif de 4 499 yuans (580 €) pour la version 4G à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Une déclinaison 5G de la MatePad Pro est prévue pour le 1er trimestre 2020.

Photos d’illustration © Huawei