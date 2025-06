Windows 10 : Microsoft annonce les derniers ajustements du programme ESU

Quand dire de vulnérabilités qu’elles sont « critiques » ?

Microsoft les catégorise ainsi lorsque leur exploitation est susceptible de permettre l’exécution de code sans action de l’utilisateur.

On s’en souviendra à l’approche de la fin de vie de Windows 10. Ce sera le 13 octobre 2025. S’enclenchera alors une phase de diffusion de mises à jour de sécurité étendues (ESU, Extended Security Updates).

Ces mises à jour couvriront les vulnérabilités critiques. Ainsi que celles classées « importantes ». C’est-à-dire celles qui risquent, dans les grandes lignes, de compromettre des données utilisateur ou des ressources de traitement.

Accès et durée de vie des ESU pour Windows 10

Les ESU seront disponibles pour les appareils sous Windows 10 22H2 avec au minimum la mise à jour cumulative KB5466123 (novembre 2024).

Sur l’édition Enterprise et les licences Pro utilisées dans un cadre commercial, les ESU sont accessibles à travers les programmes de licence en volume. L’inscription via les partenaires CSP sera possible à partir du 1er septembre 2025.

Pour les entreprises, les ESU devraient durer trois ans (jusqu’au 10 octobre 2028). Les clés d’activation ne sont pas utilisables avant le début de la période ESU (première mise à jour prévue le 11 novembre 2025).

Quel prix pour les ESU ?

Les ESU s’achètent à l’année, par poste.

En entreprise, le prix pour la première année est le même qu’avec Windows 7 : 61 $ par machine. Il doublera en année 2 (122 $), puis à nouveau en année 3 (244 $).

Une réduction de 25 % est proposée à qui utilise une solution cloud – Intune ou Autopatch, par exemple – pour gérer les mises à jour de Windows.

Dans l’éducation, Microsoft applique un tarif spécifique : 1 $ par poste la première année, 2 $ la deuxième et 4 $ la troisième.

Quiconque arrivera en cours de programme devra payer les années précédentes (les ESU sont cumulatives).

Les ESU n’incluent pas de support technique, sauf au cas où elles entraîneraient des régressions.

Gratuité avec Windows 365 et les VM Azure

Les ESU sont gratuites et automatiquement activées pour les VM Windows 365 et pour celles associées à des services tels que :

Azure Dedicated Host

Azure VMware Solution

Nutanix Cloud Clusters on Azure

Azure Local

Azure Stack Hub

Azure Stack Edge

Elles le sont aussi pour les appareils Windows 10 qui accèdent à des PC Cloud Windows 11 via Windows 365 ou Azure Virtual Desktop.

Defender et les applications Microsoft 365 : un traitement sur mesure

Avec ou sans ESU, l’antivirus Defender recevra de mises à jour jusqu’en octobre 2028.

Même échéance pour les applications Microsoft 365. Qui bénéficieront de mises à jour de fonctionnalités jusqu’à la sortie de la version 2608 :