Windows 11 : comment Bloc-notes va remplacer WordPad

Déjà doté de la sauvegarde automatique, d’un compteur de caractères et de Copilot, Bloc-notes embarque désormais un correcteur d’orthographe. En toile de fond, la disparition prochaine de WordPad.

Bloc-notes, prêt pour remplacer WordPad ?

Sous l’ère Windows 11, Microsoft l’a doté, entre autres, des onglets, de la sauvegarde automatique et d’un compteur de caractères. Il y a aussi intégré Copilot.

Depuis quelques mois, une autre fonctionnalité était expérimentée : un correcteur d’orthographe. Son déploiement sur la version stable vient de démarrer. La correction se fait à la fois sur le texte existant (surlignage + recommandations) et au fil de la frappe. Par défaut, elle n’est pas active pour certains types de fichiers, comme les logs et ceux liés au code. On peut la couper au niveau global, pour certaines extensions ou pour le document en cours.

WordPad bientôt supprimé

Cette mise à jour ne concerne pas la version « classique » (aussi dite « système ») de Bloc-notes, mais celle livrée avec Windows 11 en tant que fonctionnalité à la demande (= supprimable) et mise à jour via le Microsoft Store (cycle de vie découplé de celui de l’OS)*.

WordPad fait lui aussi partie des fonctionnalités à la demande. Mais il sera bientôt supprimé. En l’occurrence, avec Windows 11 24H2 et Windows Server 2025. Introduit avec Windows 95, il n’a plus reçu de mises à jour majeures depuis l’ère Windows 8.

* La version classique de Bloc-notes reste installable sur Windows 11 en parallèle de la nouvelle version, mais cette dernière a la priorité.

Illustration : © Microsoft