Windows Insider : ce que Microsoft va changer

Afin de mieux distinguer les canaux Dev et Bêta, Microsoft va faire évoluer le programme Windows Insider. Une forme de retour aux origines.

Microsoft prépare une évolution de Windows Insider, en tout cas au niveau du canal Dev. À l’origine, celui-ci voyait passer des fonctionnalités qu’on ne retrouvait généralement pas dans la version stable de Windows. Ou alors sous une forme très différente.

Avec l’arrivée de Windows 11, il était devenu une sorte de « canal alpha ». Les fonctionnalités qui y ont été expérimentées ont effectivement transité plus souvent vers le canal Bêta, puis la version stable.

On reviendrait donc à la configuration initiale, le canal Dev servant plus formellement une démarche d’A/B testing*. Le canal Bêta de Windows Insider fera office de « branche de développement parallèle » où pourront apparaître directement certaines fonctionnalités. L’un et l’autre bénéficieront de mises à jour par trois intermédiaires :

– Packs « Feature Experience »

En place depuis fin 2020, ils permettent de pousser des fonctionnalités sans mettre l’OS à jour.

– Packs « Online Service Experience »

Mis en place en octobre 2021, ils ciblent des composantes spécifiques de Windows – et ont donc une visée moins large que les packs de fonctionnalités.

– Packs « Web Experience »

Dédiés à l’évolution de composants web, à commencer par le navigateur Edge.

Le canal Release Preview restera d’actualité. Toujours avec quelques jours ou semaines d’avance sur le canal stable.

Les Insiders vont disposer d’un intervalle pour basculer du canal Dev au canal Bêta. Une fois la fenêtre fermée, basculer sera plus compliqué (il pourrait falloir réinstaller Windows).

* Les nouvelles fonctionnalités feront toujours l’objet d’une documentation. Mais pas leurs différentes variantes qui passeront par le canal Dev.

Photo d’illustration © Microsoft