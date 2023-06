Choisir son fournisseur Cloud, une décision stratégique pour les PME

La transformation cloud est un enjeu majeur pour les entreprises, mais elle doit être anticipée et intégrée de manière graduelle, notamment dans des structures plus fragiles, comme les PME.

D’après une récente étude Deloitte, une transformation numérique réussie nécessite à la fois une stratégie d’entreprise claire et une capacité à être téméraire dans ses projets sur le long terme.

En effet, tout projet de digitalisation requiert un engagement durable dès le départ et des projets organisationnels à la hauteur des ambitions de la structure. Si les entreprises se précipitent ou si elles sont mal préparées, ces projets peuvent être catastrophiques pour leur santé financière et sont susceptibles de ne pas être appréhendés sérieusement en interne.

Amorcer sa transition vers le cloud

Dans un premier temps, les organisations sont tenues d’établir un bilan en amont de leur situation en termes de maturité numérique. Peu importe la taille de leur structure, il est important qu’elles analysent leur modèle opérationnel, en identifiant leurs forces et faiblesses, et en examinant comment la technologie cloud peut servir au mieux leurs activités.

A fortiori, si les PME ont un budget inférieur à celui des grandes entreprises, ce bilan est d’autant plus important. Il donne les éléments nécessaires pour revoir les processus internes et définir les objectifs clés, ce qui permet d’avoir une visibilité concrète sur les besoins et impératifs de la structure plutôt que d’entamer une transformation vers une digitalisation sans réelle direction.

Les projets de transformation digitale échouent souvent car les programmes sont implantés de manière accélérée. Les structures souhaitent souscrire à la dernière technologie à la mode ou imiter les démarches entreprises par leurs concurrents sans réfléchir à la meilleure option concernant leur organisation. Or les programmes de transformation numérique impactent les processus, les équipes et les technologies, et nécessitent ainsi un certain temps d’intégration.

Cette complexité opérationnelle, si elle n’est pas réfléchie, peut se traduire par un manque d’efficacité et avoir des conséquences importantes, telles qu’une fuite de données. Une transformation cloud réussie nécessite ainsi un alignement de tous ces facteurs avant d’être mise en place.

Déterminer le niveau de service dont les PME ont besoin

Afin d’éviter tout goulot d’étranglement, les fournisseurs ont un devoir de conseil sur la technologie à adopter. La plus récente ou la plus performante ne sera pas forcément celle qui correspondra aux besoins de l’organisation.

En effet, leurs problèmes ne se règlent généralement pas par des outils technologiques mais en revenant sur les processus internes : déterminer où l’entreprise se situe dans son parcours de transformation numérique, la manière dont elle peut être aidée, proposer une offre adéquate afin d’apporter une valeur réelle et mesurable.

Le niveau de service dont les PME ont besoin peut donc être déterminé en fonction du niveau de complexité, de la taille du projet et du choix du fournisseur. Les dirigeants, aux vues des contraintes budgétaires, se doivent d’investir dans des solutions et des services dont ils peuvent bénéficier entièrement et qui améliorent leurs performances, tout en assurant que leurs cycles de données soient rationnalisés et pleinement connectés.

Ainsi, effectuer une étude approfondie de leur entreprise est essentiel. Une fois qu’ils auront évalué leur maturité, les dirigeants de PME seront en mesure d’identifier les processus qui fonctionnent bien et les domaines à améliorer. Cela permettra de décider du niveau de service requis. Par ailleurs, ils seront en bien meilleure position pour négocier avec le fournisseur choisi.

Le choix du fournisseur

Le choix du fournisseur est un élément stratégique de la vision long terme des PME. Il est ainsi important qu’il possède une expérience avérée du secteur et une bonne compréhension des activités de la structure, afin de pouvoir adapter ses services aux besoins spécifiques de l’entreprise.

En complément du bilan effectué par la PME et dans un but d’accompagnement rigoureux, le fournisseur doit également être en mesure de procéder à une évaluation approfondie de l’organisation et de comprendre leur objectif final.

Les dirigeants de PME, moteurs de cette transition, doivent donc trouver un équilibre entre ce dont ils pensent avoir besoin et ce qui améliorera les performances globales de leur organisation. Cela suppose de commencer leur transformation étape par étape et à petite échelle.

Tous les systèmes, les données et les processus doivent être alignés avant d’entamer leur transition vers le cloud. Les dirigeants doivent être plus stratégiques dans leurs investissements, aborder ce changement en gardant la tête froide et en demandant des comptes aux fournisseurs qu’ils ont choisis.