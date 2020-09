Le stockage dans le cloud continue d’inquiéter les PME

L’adoption du cloud a rapidement augmenté ces dernières années dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les bénéfices que cela apporte tels que l’augmentation de la productivité, la possibilité d’accéder aux fichiers de partout et la réduction des coûts, sont particulièrement appréciés par les entreprises.

Mais ces bénéfices ne viennent pas sans inquiétudes. Malgré les investissements importants des fournisseurs dans les technologies cloud et le fait que le stockage dans le cloud existe depuis maintenant un certain temps, les PME continuent de penser que conserver leurs données dans le cloud est dangereux. Les préoccupations qui existaient il y a dix ans sont toujours présentes aujourd’hui.

Préoccupation 1: « Je ne fais pas confiance à des tiers avec mes données sensibles »

Les plateformes cloud ont révolutionné les méthodes de travail des entreprise car à a facilitation du partage de données par les différentes équipes. Cependant, l’accès non autorisé aux données reste une inquiétude naturelle et bien présente.

Le cloud est aujourd’hui devenu pratiquement une partie obligatoire pour les entreprises, et celles qui ne profitent pas de ses bénéfices se tirent finalement une balle dans le pied en termes de productivité. Une étude réalisée par IS Decisions a démontré que les PME estimaient que le stockage dans le cloud était moins sûr que le stockage sur site. C’est donc la raison pour laquelle un grand nombre d’entreprises se tournent vers l’approche hybride. Malheureusement, cette approche peut causer de gros maux de tête aux équipes informatiques concernant la sécurité des données pour un stockage sur site et dans le cloud.

Préoccupation 2: « C’est plus difficile pour mon entreprise de se conformer à la réglementation »

En ce qui concerne la conformité aux réglementations, le stockage dans le cloud rend le processus bien plus difficile. Malgré les efforts des fournisseurs cloud à respecter les réglementations majeures, les difficultés subsistent car il n’est pas exclu que les données stockées dans le cloud soient interceptées ou modifiées par des utilisateurs non autorisés à le faire.

C’est pourquoi les PME se posent un certain nombre de questions telles que : qui gère mes données? Qui peut les voir? Est-ce les gens qui gèrent l’infrastructure pour nous? Est-ce des personnes internes et externes? Nos données dans un cloud public sont-elles séparées des données appartenant à d’autres organisations?

Inquiétude 3: « Je n’arrive pas à mettre fin au vol de données des employés sortants »

Auparavant, lorsque les entreprises stockaient leurs données sur des serveurs de fichiers sur site, les données étaient alors à peu près protégées contre les utilisations non autorisées puisque la sécurité native permet d’approuver l’accès aux données uniquement à certains utilisateurs. De plus, il existe une frontière naturelle qui est la nécessité d’être physiquement au bureau pour accéder aux fichiers.

De nos jours, avec le stockage dans le cloud, le besoin d’être physiquement au bureau est éliminé car les employés peuvent accéder aux ressources à l’aide de n’importe quel appareil et depuis n’ importe où dans le monde. Il est donc très facile pour les employés qui partent de l’entreprise de voler des données avant leur départ. Ce qui est encore plus inquiétant c’est qu’une étude montre que même quand les employés sont officiellement partis, un tiers d’entre eux ont toujours accès aux données après leur départ.

Quel conseil pour les PME ?

Comme nous l’avons dit précédemment, un grand nombre d’entreprise se tournent vers un environnement hybride. Il faut donc réussir à protéger les données à la fois sur site et dans le cloud.

Pour ce faire, le moyen le plus efficace est d’investir dans une technologie qui vous permettra de suivre, auditer et générer des rapports de façon proactive sur tous les accès aux données, qu’ils se trouvent sur site ou dans le cloud. Il vous faut tout simplement une solution qui vous offre une vue cohérente de la sécurité de vos fichiers et dossiers sur tous vos serveurs de stockage (sur site ou dans le cloud) et qui vous alerte en temps réel lorsqu’un accès suspect est détecté. De cette manière, vous êtes les premiers à savoir si une personne non autorisée tente d’accéder à vos fichiers.

Après tout, la visibilité est la clé.