5G : cinq PC et tablettes disponibles en France

Les opérateurs télécoms devraient pouvoir amorcer l’exploitation commerciale de la 5G en France à partir du 1er juillet 2020*.

Sur le marché, on trouve déjà des terminaux compatibles dont plusieurs smartphones comme le Mate 20 X de Huawei, le Mi Mix 3 de Xiaomi, ainsi que les Galaxy S10 et Galaxy Note 10+ de Samsung.

Côté PC et tablettes, les principaux constructeurs n’ont pas encore lancé l’offensive. Ils ont toutefois des produits a minima annoncés, sinon en vente dans d’autres pays. Silicon.fr en a effectué une sélection.

Dell Latitude 9510

Décliné en versions clamshell et convertible, le produit sera disponible en France début mai. Dell a annoncé un tarif de base à 1 799 $. Pas de prix en euros communiqué pour le moment.

Écran : 15 pouces (Full HD)

Gabarit : 34,04 x 21,58 x 1,4 cm pour 1,45 kg (laptop) ou 1,5 kg (convertible)

Système d’exploitation : Windows 10 Famille, Pro ou Entreprise. Ubuntu sera proposé uniquement sur la version clamshell.

5G : à partir de juillet 2020 avec le modem Qualcomm Snapdragon X55 (4G disponible au lancement sur Snapdragon X20)

Sélection de processeurs Intel Core 10e génération (Comet Lake-U) ; maximum 16 Go de RAM DDR3 (soudés) ; jusqu’à 1 To de SSD.

Connectique : 2 ports Thunderbolt 3 + 1 USB 3.1 + HDMI 2.0 + prise casque

Alimentation : batterie 4 cellules 52 Wh ou 6 cellules 88 Wh (autonomie constructeur « supérieure à 30 h »). Adaptateur secteur 65 W ou 90 W.

Garantie standard : 3 ans

HP Elite Dragonfly G2

Commercialisation « mi-2020 », sans précision sur les marchés concernés.

Pas de prix communiqué. On peut se référer à ceux de la première génération, disponible depuis l’automne 2019 et dont la G2 reprendra l’essentiel des caractéristiques. Sur la boutique en ligne HP, il faut compter environ 1 800 € TTC pour une version en Core i5 + 8 Go de RAM + 256 Go de SSD ; 2 000 € en I7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Écran : 13,3 pouces (Full HD ou Ultra HD)

Gabarit : 30,43 x 19,75 x 1,61 cm pour 0,99 kg

Système d’exploitation : Windows 10 Famille, Pro ou Entreprise (pour ce dernier, dans le cadre du programme de licences en volume)

5G : avec le modem Qualcomm Snapdragon X55 (4G disponible sur la G1 avec le modem Intel XMM 7360)

Sélection de processeurs Intel Core 10e génération (8e sur la G1) ; maximum 16 Go de RAM DDR3 (soudés) ; de 128 Go à 2 To de SSD.

Connectique : 2 ports Thunderbolt 3 + 1 USB 3.1 + HDMI 1.4 + prise audio combo entrée/sortie

Alimentation : batterie 2 cellules 38 Wh ou 4 cellules 56,2 Wh (autonomie constructeur 24,5 h). Adaptateur secteur 65 W.

Garantie standard : 3 ans

Lenovo Yoga 5G

Commercialisation au printemps 2020, mais « pas de visibilité » pour le marché français, nous annonce-t-on. Pas non plus de visibilité sur le prix dans l’Hexagone (ticket d’entrée : 1 499 $).

Écran : 14 pouces (Full HD)

Gabarit : 32,1 x 21,5 x 1,47 cm pour 1,35 kg

Système d’exploitation : Windows 10 Pro

5G : modem Qualcomm Snapdragon X55 intégré au processeur

Processeur Qualcomm Snapdragon 8cx ; maximum 8 Go de RAM DDR4 (soudés) ; 256 ou 512 Go de SSD.

Connectique : 2 ports USB 3.1 + prise audio entrée/sortie

Alimentation : batterie 60 Wh (autonomie constructeur 24 h). Adaptateur secteur 45 W.

Garantie standard : 1 an

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Commercialisée depuis fin janvier en Corée du Sud. Il est question d’un lancement à l’international au 1er trimestre 2020, mais il n’y a pas d’informations pour la France. Même chose pour les tarifs (999 900 wons en Corée du Sud, soit environ 730 € au cours du 9 mars 2020).

Écran : 10,5 pouces (2 560 x 1 600 pixels)

Gabarit : 24,05 x 16 x 0,57 cm pour 420 g (hors clavier et stylet)

Système d’exploitation : Android 10

5G : modem Qualcomm X50 (pour les modèles 4G, modem X20)

Processeur Qualcomm Snapdragon 855+ ; 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Connectique : USB-C + sortie audio

Alimentation : batterie 7 040 mAh (autonomie constructeur « jusqu’à 15 h »). Adaptateur secteur 15 W.

Garantie standard : 2 ans

Appareils photo : une optique à l’avant (26 mm, 8 mégapixels, f/2.0), deux à l’arrière (26 mm, 13 mégapixels, f/2.0 et 12 mm, 5 mégapixels, f/2.2).

Stylet inclus (59,99 € sinon) ; clavier en option, à 179,99 € (260 g)

Huawei MatePad Pro 5G

Commercialisation en juin 2020 en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique ; pas de précision pour la France).

Prix : 799 € en version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage ; 849 € en 8 + 512 ; 949 € en 16 + 512.

Écran : 10,8 pouces (2 560 x 1 600 pixels)

Gabarit : 24,5 x 15,9 x 0,8 cm pour 492 g (hors clavier et stylet)

Système d’exploitation : Android 10 sans services Google

5G : modem HiSilicon (filiale de Huawei) intégré au processeur

Processeur Kirin 990 ; jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Connectique : USB-C + sortie audio

Alimentation : batterie 7 250 mAh (autonomie constructeur 11 h). Adaptateur secteur 20 W en standard (40 W disponible).

Garantie standard : 2 ans

Appareils photo : une optique à l’avant (8 mégapixels, f/2.0), une à l’arrière (13 mégapixels, f/1.8).

Stylet en option (99 €). Idem pour le clavier, à 129 € (395 g).

* C’est en tout cas à partir de cette date que les opérateurs pourront exploiter leurs licences sur la bande 3,4 – 3,8 GHz.

Illustrations © Dell, HP, Huawei, Lenovo & Samsung