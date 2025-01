Avec Gemini intégré à Google Workspace, les prix s’envolent

L’IA, bon argument pour justifier l’augmentation des prix d’une suite bureautique ? Google Workspace suit en tout cas cette trajectoire.

Des fonctionnalités jusque-là proposées au sein du module complémentaire Gemini vont se retrouver intégrées dans les abonnements Business et Enterprise.

Sur l’offre Business Starter, il s’agira essentiellement d’outils pour Gmail (panneau latéral, fonction « M’aider à écrire » et – d’ici à mars – suggestion de réponses contextuelles).

Sur les forfaits Business Standard et Business Plus, on trouvera aussi, entre autres :

Panneau latéral dans les briques Chat, Docs, Drive, Sheets et Slides

Sur Chat, résumés dans la vue Accueil

Sur Docs, fonctions « M’aider à écrire » et « M’aider à créer » (création de documents)

Sur Drive, analyse de PDF

Sur Meet, prise de notes (et, ultérieurement, améliorations audio/vidéo)

Sur Sheets, amélioration du remplissage automatique de cellules

Sur Slides, génération d’images

Divers éléments pour l’application Gemini (accès à Gemini Advanced, bots personnalisés, modification et exécution de code, génération d’images avec des personnes…)

NotebookLM Plus

Jusqu’à 22 % d’augmentation sur les abonnements Business

Les modules complémentaires Gemini pour Google Workspace ne sont plus disponibles à l’achat. La facturation cessera après le 31 janvier 2025. Sur les contrats prépayés, le montant restant sera crédité au prorata.

Pour rappel, l’option Gemini Business est à 23,04 € par mois pour chaque utilisateur (ou 19,20 € avec abonnement annuel). L’option Gemini Enterprise, qui est sans limite d’usage et ajoute quelques éléments comme l’étiquetage automatique des fichiers sensibles sur Drive, est à 34,63 € (ou 28,86 € avec abonnement annuel).

Dans ce contexte, les tarifs des abonnements évoluent à la hausse.

Pour les forfaits modulables (sans engagement), la situation est la suivante :

Abonnement Tarif 2024 (en € TTC) Tarif 2025 Augmentation Business Starter 6,90 8,10 17,4 % Business Standard 13,80 16,20 17,4 % Business Plus 20,70 25,30 12,2 %

Pour les forfaits annuels/fixes (avec engagement d’un an) :

Abonnement Tarif 2024 (en € TTC) Tarif 2025 Augmentation Business Starter 5,75 6,80 18,3 % Business Standard 11,50 13,60 18,3 % Business Plus 17,25 21,10 22,3 %

Pour les forfaits modulables, la nouvelle tarification s’appliquera à partir du 17 mars. Pour les forfaits annuels, ce sera au même moment… ou à la date du renouvellement (la date la plus tardive étant retenue).

Google n’a pas de tarification publique pour les éditions Enterprise, elle aussi sont concernées par l’intégration des fonctionnalités IA.

Les abonnements comportant 10 licences ou moins ne passeront sur la nouvelle tarification qu’en janvier 2026.

Illustration © bestforbest – Adobe Stock