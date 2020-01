CES 2020 : les PC professionnels font aussi leur show

Le CES 2020, plus grand salon technologique du monde, attire toujours les principaux fabricants de PC. Focus sur les nouveaux modèles de Lenovo, HP et Dell.

Que peut-on s’attendre à trouver dans un PC pro en 2020 ? Un écran 4K, une puce Intel Core i7 de 10e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 2 To.

Ce sont en tout cas les éléments qui ressortent des modèles que les leaders du marché présentent à l’occasion du CES.

Il est plus difficile de se faire une idée concernant la 5G.

Lenovo n’en parle pas avec les nouvelles générations des ThinkPad X1 Carbon et Yoga (convertible), sur lesquels la 4G est toutefois proposée en option.

Du côté de HP, on annonce la 5G pour mi-2020 sur le convertible Elite Dragonfly G2 (en photo ci-dessous), dans 6 pays dont la France. Base : le modem X55 de Qualcomm.

Dell aussi s’appuiera sur le X55 pour intégrer, d’ici à juillet, la 5G dans son Latitude 9510 (en photo ci-dessous). En attendant, la 4G est disponible avec le modem X20.

De ces cinq machines, seul le Latitude 9510 n’est pas proposé avec écran 4K. Sur le ThinkPad X1 Carbon G8 (en photo ci-dessous), l’option n’est pas disponible en tactile.

Pas de 4K non plus si on opte pour un « filtre de confidentialité ». Lenovo et HP proposent l’un et l’autre ce dispositif intégré à même les écrans, respectivement sous les marques PrivacyGuard et Sure View.

PC pros…poids léger

L’échelle des masses commence sous le kilo (990 g) avec l’Elite Dragonfly G2. Le prix de ce 13,3 pouces n’est pas encore communiqué. La 1re génération, lancée l’an dernier, se trouve actuellement à un peu plus de 1 800 € TTC sur la boutique HP France.

À partir de 1,09 kg, on trouve le ThinkPad X1 Carbon G8.

Ticket d’entrée fixé à 1 499 $ HT pour ce 14 pouces doté de processeurs Intel Comet Lake qui lui apportent la technologie vPro dont la génération précédente ne disposait pas.

Il faudra compter 1 599 $ pour le moins cher des ThinkPad X1 Yoga G5 (en photo ci-dessous), également en 14 pouces, mais à 1,35 kg.

La facture montera à au moins 1 799 $ pour le Latitude 9510, dont la sortie interviendra le 26 mars. Dell en vendra deux versions (convertible ou non), à partir de 1,45 kg.

Photos d’illustration © Dell, HP & Lenovo