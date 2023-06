Digital Workplace : comment baisser l’empreinte carbone

L’objectif RSE de réduction annuelle de 10% de la consommation d’énergie implique une gestion plus serrée du parc de machines. Si le PC domine largement, Macbook et Chromebook ont des atouts à faire valoir.

Le développement du travail hybride renforce l’espace de travail numérique comme point de liaison entre les collaborateurs. Dans ce contexte et avec la mise en place des politiques RSE, comment adapter son parc micro ?

L’adoption de nouveaux terminaux toujours plus puissants ne s’impose plus et l’objectif de réduction de la consommation d’énergie impose ses propres critères de durabilité et de sobriété numérique.

Dorénavant, les PC seront renouvelés moins souvent. Le Macbook Air, le Chromebook et le PC de seconde main exploité en terminal passif sous Windows deviennent des choix à considérer.

« Nous sommes en contact avec des entreprises engagées dans une migration d’applications vers le cloud. Elles veulent moderniser leurs outils pour améliorer la productivité des collaborateurs et pour des raisons de marque employeur aussi. Les solutions ChromeOS développées depuis 12 ans fonctionnent nativement dans le cloud et sur Internet. Ces postes de travail sont arrivés à maturité. Plus simples à gérer, ils s’avèrent plus efficaces et surtout d’une durée de vie plus longue, » assure Laurent Jacquet, spécialiste de l’activité Chrome Entreprise chez Google.

Selon lui, l’alternative au duopole x86-Windows apporte une garantie de fonctionnement sous ChromeOS durant 8 ans et une consommation d’énergie divisée par deux. Elle permet aussi de travailler en mode déconnecté, avec un stockage local puis une synchronisation ultérieure, via un lien filaire ou sans fil.

Chromebook : une alternative

Comme nous l’expliquons dans un dossier spécial qui lui est consacré, le Chromebook a été retenu par Veolia ou encore Idex.

« En confiant à chaque salarié un simple compte digital, chacun peut mener son entretien annuel depuis un poste partagé simple à gérer par l’équipe IT ; le nombre de tickets d’incident est divisé par trois en moyenne. Face à la multiplication des usages et des terminaux – des tablettes aux micros-casques pour centre de contacts hybride -, un enjeu consiste à réduire encore l’impact carbone. C’est possible en partageant les postes, en prolongeant leur durée de vie, et en réduisant leur consommation d’énergie. » affirme Laurent Jacquet.

Selon lui, il procure des bénéfices de sécurité puisque aucun fichier exécutable ne peut être installé sur le terminal.

Le Mac marque des points

Apple surfe sur la consumérisation de l’IT et les entreprises qui proposent le CYOD (Choose Your Own Device) voient de nombreux collaborateurs opter pour les Mac.

Pour autant, une utilisation de type « client léger » justifie-t-elle l’investissement dans des Mac qui restent toujours aussi coûteux à l’achat ? La question reste posée .

« Sur catalogue, le prix du Mac est supérieur à celui d’un Chromebook ou d’un PC Windows, c’est vrai », explique Matthieu Castel, Systems Engineer chez Jamf Software. « Mais si on y ajoute le coût de sa gestion, de son support, des tickets incidents et également la valeur résiduelle en fin de cycle de vie, le Mac est beaucoup plus intéressant économiquement pour les DSI. Le M1, qui offre actuellement une puissance démesurée par rapport à son coût d’achat, fait clairement pencher l’équation économique en faveur du Mac. » ajoute-t-il.

Allonger le cycle de vie de son parc PC

Le renouvellement d’un parc de PC peut s’opérer bien au-delà de la durée d’amortissement fiscal de trois ans.

Le cabinet Mazars, en France, a ainsi porté cette durée à quatre ou cinq ans. » À l’issue de cette période, les ordinateurs sont remis aux stagiaires, équipent nos salles de formation ou sont proposés à l’achat aux collaborateurs, explique Christophe Tallot, son DSI. En fin de vie, les matériels sont confiés à des brokers écoresponsables certifiés DEEE qui assurent le traitement des déchets électroniques et le recyclage de certains composants. »

Le délégué général du Cigref, Henri d’Agrain va plus loin. Selon lui, un parc de PC peut durer huit ans et une flotte de mobiles de six à sept ans. Il fait aussi un lien de causalité entre l’obsolescence matérielle et logicielle. « Les politiques de versioning de certains grands éditeurs peuvent provoquer une obsolescence accélérée des matériels. »

le Cigref a soutenu la proposition de loi du sénateur de l’Ain Patrick Chaize

( LR) qui prévoit notamment de dissocier les mises à jour de sécurité des mises à jour fonctionnelles.

Avec Olivier Bouzereau