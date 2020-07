Digital Workplace : Gmail veut s’imposer comme un espace de travail

Google va transformer sa messagerie Gmail en « espace de travail » sur le modèle de Slack et de Microsoft Teams. Passage en revue des nouvelles fonctionnalités.

« Votre nouvel espace de travail, avec le meilleur de Google » : ainsi nous présente-t-on désormais l’avenir de Gmail. En tout cas dans le cadre de l’offre G Suite.

Le groupe américain vient de déballer toute une feuille de route, illustrée dans la vidéo ci-dessous.

L’idée de centraliser les outils de productivité sur l’interface de la messagerie n’est pas nouvelle. Mais elle prend de l’importance dans le discours de Google… et dans les faits. La récente intégration de Meet dans Gmail en a témoigné. Celle de Chat est effective sur la version web et doit l’être « bientôt » sur mobile.

Google n’oublie pas la partie bureautique, mais c’est bien sur les outils de communication que se trouve actuellement le focus. Avec, en ligne de mire, le duo Slack – Microsoft Teams.

Slack, Teams… et Gmail

Parmi les premières fonctionnalités à attendre dans ce domaine sur l’interface de Gmail, on aura relevé :

Des salons de discussion avec fichiers et tâches partagés, qu’on peut rendre accessibles à des personnes externes à l’organisation



Dans ces mêmes salons, des fonctionnalités d’édition collaborative de documents et la possibilité d’intégrer des applications tierces (Google cite DocuSign, Salesforce et Trello)



Sur Chat, de quoi rejoindre des réunions vidéo et transférer des messages instantanés vers la boîte de réception



Une recherche unifiée entre Chat et Gmail



Dans les prochaines semaines, Google prévoit un renforcement de la sécurité. Avec, entre autres :

L’extension de l’antiphishing de Gmail sur Chat

Un « verrou » qui empêchera une personne éjectée d’une réunion de tenter de s’y reconnecter aussi longtemps qu’elle n’y aura pas été invitée

La possibilité de définir quels participants peuvent prendre la parole et/ou faire une présentation

À plus long terme arriveront l’incrustation pour les appels vidéo et l’intégration de Meet dans Docs, Sheets et Slides.

Un formulaire est disponible pour rester informé de la disponibilité de toutes ces fonctionnalités.

Illustration principale © © stockcatalog via Visualhunt.com