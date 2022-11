Fermeture du Microsoft Store pour Entreprises : comment préparer la suite

Vous n’utilisez pas Intune ? Appuyez-vous sur le Gestionnaire de package Windows. Telle est l’une des réponses que Microsoft donne à qui souhaiterait continuer, à l’horizon 2023, à déployer des applications sur des appareils gérés.

En ligne de mire, la fin du Microsoft Store pour Entreprises. Ce canal doit fermer au premier trimestre. Pour laisser place, côté admins, à une expérience centralisée sur Endpoint Manager, à l’appui du Gestionnaire de package. Côté utilisateurs, l’application Portail d’entreprise fera office de point d’entrée (le MicrosoftStore n’affichera plus les apps privées).

En l’état, on peut rechercher des applications dans le Store, choisir lesquelles déployer avec Endpoint Manager, puis sélectionner celles qu’on veut ajouter au catalogue du Store pour Entreprises.

Adopter Endpoint Manager

La « nouvelle expérience » – actuellement en bêta privée – est censée, entre autres :

– Faciliter la découverte d’applications

– Simplifier leur assignation à des (groupes d’)utilisateurs

– Donner accès à des magasins privés et à des applications communautaires

Dans un premier temps (d’ici à fin 2022), on pourra diffuser, par ce biais, des applications disponibles sur le Windows Store. C’est à l’horizon 2023 qu’arrivera* l’option magasins privés. Sous le capot, winget, et Azure Active Directory comme source de confiance pour gérer les accès aux dépôts.

Les API de Windows Package Manager permettront l’intégration dans les UEM autres qu’Intune. Les utilisateurs devront quoi qu’il en soit installer Portail d’entreprise.

Les applications déjà installées via le Store pour Entreprises ne s’arrêteront pas de fonctionner. Mais pour continuer à les maintenir, il faudra les reconnecter dans Endpoint Manager et les réassigner aux utilisateurs/appareils. L’installation d’anciennes version (n-2, n-3, etc.) devra se faire manuellement.

* D’autres éléments manqueront au démarrage. Parmi eux, la gestion des dépendances requises pour installer des applications.

Illustration : © Microsoft