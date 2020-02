Galaxy Z Flip : focus sur le smartphone pliable de Samsung

Avec Galaxy Z Flip, Samsung lance son deuxième smartphone pliable après le peu convaincant Galaxy Fold mis sur le marché fin 2019.

Les premiers retours sont unanimes pour indiquer que le Z Flip paraît plus solide.

La structure de l’écran y est pour beaucoup. Exit le film plastique du Galaxy Fold, place à un panneau tout en verre pliable. Samsung annonce une durée de vie de 5 ans (ou 200 000 cycles d’ouverture-fermeture).

La charnière évolue elle aussi, vers un modèle en position libre.

L’interface du système a été adaptée en conséquence, avec un mode « Flex ». Pour le moment, peu d’applications en tirent parti. Parmi elles :

YouTube (vidéo sur l’écran supérieur, commentaires sur l’écran inférieur)

Google Duo (vidéo sur l’écran supérieur, contrôles sur l’écran inférieur)

L’appareil photo (viseur sur l’écrans supérieur, déclencheur sur l’écran inférieur)

3 coloris et un prix autour de 1 500 €

La fente qui apparaît au milieu de l’écran lorsque le téléphone est déplié se révèle plus discrète sur le Galaxy Z Flip.

La charnière, elle, bénéficie d’une « structure de balayage […] qui protège de la poussière », affirme Samsung. C’était l’un des points faibles du Galaxy Fold.

Ce dernier était arrivé en France à la mi-septembre 2019, quasiment 7 mois après son officialisation.

Avec le Galaxy Z Flip, c’est tout le contraire : le produit est commercialisé dès ce 14 février dans l’Hexagone, pour un prix conseillé de 1 509 € TTC (contre un peu plus de 2 000 € pour le Galaxy Fold).

On le trouve dans deux de ses trois coloris : noir et violet (le modèle doré n’est pas au catalogue chez les principaux distributeurs).

Dans la même gamme de prix, il y a le Galaxy S20 Ultra (à partir de 1 359 € TTC), non pourvu d’un écran pliable, mais mieux doté, en paticulier au niveau photo.

Une configuration unique

Le Z Flip est proposé en une seule configuration, à 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne (non extensible) et sans 5G. C’est la même chose pour le Fold, mais avec 12 Go de RAM, 512 Go de stockage et une version 5G.

Déplié, le Z Flip affiche un format comparable au Galaxy S20+, avec un écran 6,7 pouces (2 636 x 1 080). Le Fold en est lui à 7,3 pouces (2 152 x 1 536).

La différence de gabarit se ressent plus encore téléphone plié :

Z Flip : 73,6 x 87,4 x 15,4 mm en son point le plus fin (pour 183 g)

Fold : 62,8 x 161 x 15,7 mm en son point le plus fin (pour 276 g)

Dans cette configuration, le Fold propose un écran 4,6 pouces. Samsung a vu plus petit avec le Z Flip : 1,1 pouce. Il a toutefois instauré une forme de « continuité » : appuyer sur une notification déclenche une action sur l’écran principal.

Pour accéder au lecteur d’empreintes du Z Flip, il faut chercher sur la tranche droite du téléphone, au niveau du bouton d’allumage.

Sous le capot, on trouve une double batterie. Elle offre une capacité totale de 3 300 mAh (4 800 mAh pour le Galaxy Fold). La puissance de charge est limitée à 15 W.

Photos d’illustration © Samsung