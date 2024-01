GPT Store est ouvert : comment l’utiliser ?

OpenAI a lancé sa marketplace . Baptisée GPT Store, elle est destinée à accueillir des GPT, ces chatbots spécifiques et élaborés avec sa technologie ChatGPT.

Qui peut accéder au GPT Store ?

Pour pouvoir utiliser des GPT (et en créer), il faut disposer d’un abonnement ChatGPT Plus, Team ou Enterprise. Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT ne peuvent que visualiser la marketplace.

C’est quoi un GPT ?

Il s’agit de chatbots fondés sur ChatGPT et auxquels on a :

– Donné des instructions spécifiques

– Éventuellement fourni des connaissances supplémentaires (par ajout de fichiers)

– Éventuellement connectés à des API par l’intermédiaire d’« actions »

Ces « actions » s’inscrivent dans la lignée des plug-in. À terme, elles les remplaceront. Avec davantage de capacités, dont :

– L’hébergement des spécifications OpenAPI chez OpenAI

– La possibilité d’exiger ou non, endpoint par endpoint, la validation des opérations par les utilisateurs

– La prise en charge de multiples schémas d’authentification (là aussi au niveau endpoint)

Quelle différence entre les GPT et les Assistants ?

L’API Assistants permet d’intégrer, dans des applications tierces, des assistants fondés sur les modèles d’OpenAI. Ces assistants se destinent à un usage programmatique. OpenAI ne les héberge pas, mais leur donne accès à trois de ses outils : interpréteur de code, récupération de données et appel de fonctions. La facturation dépend des fonctionnalités utilisées.

Les GPT ne sont accessibles que dans l’UI ChatGPT. Ils peuvent utiliser les mêmes capacités que les assistants, ainsi que la navigation web et la génération d’images sur base DALL-E. Il n’y a pas besoin de coder pour en créer et on peut les partager.

Ce partage peut se faire pour tous (sur la marketplace), pour qui dispose du lien ou uniquement en interne (option disponible sur ChatGPT Team et Enterprise).

Comment créer un GPT ?

Première étape : vérifier son profil, soit en ajoutant des informations de paiement, soit en prouvant qu’on détient un nom de domaine. On peut ensuite utiliser le bouton « Create » sur l’interface de ChatGPT.

La création d’un GPT peut se faire en langage naturel. Un onglet permet de :

– Lui attribuer un nom, une image et une description

– Lui donner des instructions

– Fournir des exemples de prompts pour guider les utilisateurs

– Téléverser des fichiers

– Activer des capacités (navigation web, génération d’images, interpréteur de code)

– Créer une action

Le nom du GPT doit être court afin de pouvoir apparaître dans la barre latérale. Il est possible, mais pas conseillé, de mettre « GPT » à la fin du nom. On peut choisir de recevoir des retours utilisateurs par e-mail.

GPT Store : quelles sont les règles pour l’intégrer ?

Il faut se manifester par formulaire. Officiellement, OpenAI tient compte de trois critères : fonctionnalités distinctives, performances et pertinence pour un large public.

Les quatre premiers chatbots mis en avant sur le GPT Store se nomment AllTrails (lié à l’app du même nom ; découverte d’itinéraires de randonnée), Consensus (idem ; recherche sur une base de 200 millions d’articles académiques), Code Tutor (assistant de codage par Khan Academy) et Books (recommandation de lectures).

OpenAI promet de lancer, d’ici à la fin du premier trimestre 2024, un programme de monétisation. On en sait peu pour le moment, sinon qu’il débutera aux États-Unis et qu’il rémunèrera les créateurs en fonction de l’usage de leurs GPT.

A qui appartiennent les données sur GPT Store ?

Par défaut, OpenAI se réserve le droit d’exploiter les données supplémentaires (connaissances) qu’on communique aux GPT. Il est possible de désactiver cela, chatbot par chatbot.

Pour ce qui est des données dans les conversations, « cela dépend du service », explique OpenAI. L’entreprise se donne le droit d’exploiter les contenus soumis à ChatGPT, DALL-E et ses autres services « pour les particuliers » (for individuals). Et cela « peut inclure des discussions avec des GPT ».

« Notez que nous n’utilisons pas les données soumises par les clients de nos offres business telles que notre API, ChatGPT Team et ChatGPT Enterprise », nous précise-t-on.

En l’état, les créateurs de GPT ne peuvent pas accéder aux conversations. OpenAI dit réflechir à leur donner accès à des analyses.