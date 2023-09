IA : comment Microsoft diffuse (Chat)GPT dans ses produits

L’IA générative, une occasion de plus pour pousser à migrer vers le cloud ? Microsoft en fait en tout cas un argument phare dans le cadre de son programme AIM (« Accelerate, Innovate, Move ») ciblant les clients Dynamics sur site.

L’IA générative est effectivement un des moteurs actuels de l’évolution de Dynamics 365. Elle s’y diffuse aussi bien de manière transversale (sous la marque Dynamics 365 Copilot) qu’au sein de « modules métiers ».

Parmi eux, Sales Copilot, qu’on peut considérer comme le successeur de Viva Sales. Il en reprend le contenu… additionné, pour l’occasion, de quelques fonctionnalités en bêta. Comme le résumé des opportunités et la suggestion de réponses au cours des réunions Teams.

Comme Viva Sales, Sales Copilot est intégré sans surcoût à certaines éditions de Dynamics 365 (Enterprise et Premium). Pour les autres, il faut une licence supplémentaire. Il est par ailleurs disponible pour Salesforce.

Microsoft 365 Copilot coûtera 30 $ par mois

Copilot pour Microsoft 365 n’est pas encore commercialisé, mais on sait désormais ce qu’il en coûtera. En l’occurrence, 30 $ par mois pour chaque utilisateurs. On pourra l’ajouter aux éditions Business Standard, Business Premium, E3 et E5 de la suite bureautique.

Concernant les fonctionnalités, on aura noté son intégration dans les appels et les chats Teams, en plus des réunions. Autres surfaces, donc, mais objectifs similaires : résumer des éléments, extraire des points-clés et éventuellement recommander des actions.

La brique de process mining intégrée à Power Automate est commercialisée depuis le 1er août, sous deux formes. D’un côté, au sein d’une nouvelle licence Power Automate Premium. Laquelle succèdera à Power Automate Attended RPA, toujours avec une facturation par utilisateur (15 $/mois). De l’autre, en tant qu’add-on (5000 $/mois pour chaque locataire, avec un quota de 100 Go de stockage).

Dans cette même famille de produits, on rappellera que Copilot a aussi investi Power BI, pour le moment en bêta privée.

Bing Chat Enterprise inclut dans Microsoft 365

Autre produit en bêta, mais publique : Bing Chat Enterprise. Sur le même principe qu’Azure OpenAI pour les modèles GPT, cette déclinaison de Bing Chat est censée apporter des garanties en matière de protection de l’information. Microsoft affirme, en particulier, qu’il n’exploitera pas les données des clients pour entraîner les modèles sous-jacents.

Bing Chat Enterprise sera intégré aux mêmes éditions de Microsoft 365 que Copilot. On nous annonce aussi une version autonome pour 5 $/mois/utilisateur.

Du nouveau dans le domaine de l’IA générative, il y en a aussi au sein du portefeuille de « services cognitifs » Azure. Par exemple, en preview, la recherche vectorielle. Ou une passerelle entre certains outils (comme Form Recognizer) et Azure OpenAI Service… qui accueillera en outre bientôt le modèle open source de transcription Whisper.

À consulter en complément :

Microsoft Build 2023 : 5 annonces majeures autour de l’IA

Duet AI contre Copilot : ce que Google esquisse face à Microsoft