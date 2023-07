Intelligence artificielle : comment se former au Machine Learning

Les usages professionnels de l’intelligence artificielle – Machine Learning pour être précis – vont se multiplier dans les prochains mois et nécessitent des compétences spécifiques. Les certifications d’AWS, de Microsoft et de Google Cloud font partie des plus reconnues.

Ingénieur en intelligence artificielle (IA), développeur logiciel, data scientist… font partie des métiers IT parmi les plus demandés du marché.

Certifier leurs compétences en IA et en apprentissage automatique (ML) permet de valoriser leur expertise et peut impacter positivement leur rémunération.

Voici quatre des certifications en intelligence artificielle parmi les plus prisées du marché :

IA : des certifications de AWS à TensorFlow

1. AWS Certified Machine Learning – Specialty >

Le sésame AWS Certified Machine Learning – Specialty valide l’expertise en création, entraînement, réglage et déploiement de modèles de machine learning (ML) dans le cloud AWS.

La certification cible les professionnels du développement et de la science des données qui ont au moins un an d’expérience pratique en développement, architecture et exécution de charges de travail ML ou deep learning dans le cloud AWS.

Coût de l’examen : 300 USD

2. Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate >

La certification Azure AI Engineer Associate atteste des compétences en matière de création, planification et gestion de solutions d’IA dans le cloud Azure de Microsoft. Pour différents traitements (traitement du langage naturel, traitement d’images, etc.).

Coût de l’examen : 165 EUR

3. Google Cloud Professional ML Engineer Certification >

Concevoir, compiler et mettre en production des modèles ML pour résoudre des défis métier. Les titulaires de la certification Professional Machine Learning Engineer témoignent d’une maîtrise des différents aspects de l’architecture des modèles, de l’interaction avec les pipelines de données et de l’interprétation des métriques. Le tout en s’appuyant sur des technologies Google Cloud.

Coût de l’examen : 200 USD

4. TensorFlow Developer Certificate >

La certification TensorFlow Developer Certificate atteste de la maîtrise par les développeurs concernés des fondamentaux du machine learning et du deep learning. Elle valide également leur capacité à créer des modèles ML dans TensorFlow, bibliothèque open source d’apprentissage machine développée par Google, et d’algorithmes de reconnaissance d’images et de textes.

L’examen est proposé en accès libre par Google.