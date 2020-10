iPhone 12 : 4 modèles et quelques nouveautés

Il va falloir s’y faire : dorénavant, Apple vendra ses iPhone sans chargeur*. La firme l’a annoncé ce 13 octobre, dans le cadre du renouvellement de sa gamme. Elle entend également cesser de fournir en standard un casque audio filaire.

Cette décision tient officiellement à des considérations environnementales… mais aussi logistiques. Tirer un trait sur ces deux accessoires permet de réduire le volume de l’emballage. Et de stocker « 70 % d’iPhone en plus par palette ».

Dans la pratique, le casque reste pour le moment indiqué comme inclus avec la génération iPhone 12. Celle-ci se compose de quatre modèles, avec un ticket d’entrée à 809 € TTC.

Pour ce prix, on pourra commander, à partir du 6 novembre, un iPhone 12 Mini. Le produit n’offre pas la compacité de l’iPhone SE, mais il s’inscrit dans cette logique avec son écran 5,4 pouces et ses 133 g. En tout cas par rapport au reste de la gamme :

6,1 pouces et 162 g pour l’ iPhone 12 (à partir de 909 € ; les réservations ouvriront le 16 octobre)

(à partir de 909 € ; les réservations ouvriront le 16 octobre) 6,1 pouces et 187 g pour l’ iPhone 12 Pro (à partir de 1 159 € ; les réservations ouvriront également le 16 octobre)

(à partir de 1 159 € ; les réservations ouvriront également le 16 octobre) 6,7 pouces et 226 g pour l’iPhone 12 Pro Max (à partir de 1 259 € ; ouverture des réservations le 6 novembre)

Tous ces modèles disposent d’un revêtement d’écran en verre à cristaux de céramique (qui « multiplie par quatre la résistance aux chutes »). Ils ont aussi en commun la puce A14 Bionic, qui avait fait ses débuts avec l’iPad Air 2020.

Pour le rafraîchissement 120 Hz, en revanche, on repassera. Ce mode n’est probablement pas compatible avec les prétentions d’Apple en matière d’autonomie de batterie.

Dans ce domaine, la 5G aussi fait l’objet de compromis. La connexion ne s’activera qu’avec les services qui le nécessitent – et basculera en 4G sinon (mode « Smart Data »).

La 5G millimétrique est disponible, mais uniquement pour les iPhone vendus aux États-Unis.

iPhone 12 : la photo, encore

Les évolutions sont plus sensibles sur la partie photo. Ou tout du moins s’agit-elle de celles sur lesquelles Apple met le plus l’accent… comme avec l’iPhone 11. Parmi elles, certaines concernent tous les modèles :

Plus grande ouverture (f/1.6) sur le capteur principal

Mode Nuit sur les capteurs grand et ultra-grand angle

Enregistrement vidéo en Dolby Vision (HDR 10 bits)

Format ProRaw, qui enrichi les données brutes avec des informations sur la réduction de bruit et l’exposition multiple

Certains sont spécifiques à un ou plusieurs modèles :

Stabilisation optique plus précise (car au niveau du capteur) pour le grand-angle de l’iPhone 12 Pro Max

Zoom 2,5x (équivalent 65 mm) sur les iPhone 12 Pro et Pro Max

Pixels de 1,7 µm sur l’iPhone 12 Pro Max, améliorant les performances en environnement sombre

Capteur lidar sur les Pro et Pro Max pour l’évaluation de la profondeur

Les iPhone 12 et 12 Mini sont disponibles en 64, 128 et 256 Go ; les 12 Pro et Pro Max, en 128, 256 ou 512 Go.

Tous sont compatibles MagSafe et peuvent donc accueillir des accessoires – y compris un chargeur – par connexion magnétique. C’est la première fois qu’Apple intègre dans ces smartphones cette technologie implémentée à l’origine sur les MacBook et qui en avait disparu en 2016 avec l’arrivée de l’USB-C.

Le chargeur MagSafe qu’Apple vend à 45 € délivre une puissance maximale de 15 W. Soit deux fois celle des chargeurs sans fil Qi certifiés pour l’iPhone. Particularité : il est doté d’une boussole, pour compenser les interférences avec celle du smartphone.

* Apple fournira tout de même un câble USB-C vers Lightning. Il permettra de dépasser les 5 W auxquels le câble USB-A jusqu’alors livré de série limitait la charge.

Illustrations © Apple