Kyutai : comment Xavier Niel veut créer un leader mondial de l’IA

Avec la création de Kuytai, le fondateur et président du groupe Iliad veut placer la France et l’Europe sur la carte de l’intelligence artificielle. Six chercheurs de haut rang ont déjà rejoint le laboratoire qui s’inscrit dans le mouvement Open Science.

« Quand une révolution tech éclate, on veut en faire partie. Il y a 25 ans, la révolution s’appelait internet, et on était là. Aujourd’hui, elle s’appelle intelligence artificielle, et on est bien décidés à être là aussi.»

Un an après la révélation ChatGPT et la prise de conscience du pouvoir, réel et fantasmé, des IA génératives, Xavier Niel passe à l’offensive et annonce 300 millions € d’investissement stratégique dans l’intelligence artificielle : 100 millions fournis par son groupe ( Iliad), 100 millions apportés par le groupe CMA-CGM et 100 autres par le fonds d’investissement The Eric & Wendy Schmidt Fund for Strategic Innovations.

« C’est une question de souveraineté : pour protéger nos données, on a besoin de plateformes implantées sur notre territoire. Seulement, il ne suffit pas de faire émerger un champion, mais tout un écosystème français.» pose-t-il.

Avec Kyutai, il a réuni une équipe composée de chercheurs, internationalement reconnus pour leur expertise dans leur domaine.

« Tous ont contribué à la recherche dans le domaine de l’IA depuis une dizaine d’années au sein des plus grands acteurs internationaux du marché.» affirme-t-il.

Kyutai: GenAI et Open Science

Kyutai compte Yann Le Cun (directeur de l’IA chez Meta) dans son conseil scientifique. À ses côtés, Yejin Choi (directrice de recherche à l’Allen Institute for AI) et Bernhard Schölkopf (directeur du département d’inférence empirique à l’Institut Max-Planck pour les systèmes intelligents).

Les six chercheurs qui composent l’équipe de départ de Kyutai bénéficient d’une solide réputation. Trois d’entre eux sont des anciens de FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research) ; deux, de DeepMind. ( lire leur portrait détaillé ici)

Laboratoire à but non lucratif entièrement dédié à la recherche en intelligence artificielle, on trouve sur la feuille de route de Kyutai le développement de grands modèles multimodaux et l’étude de leurs capacités, fiabilité, interprétation, frugalité et évaluation.

Autre choix des fondateurs : positionner Kyutai comme un acteur majeur de la science ouverte de l’IA. Son ambition est de partager ses avancées avec l’ensemble de l’écosystème de l’IA ( scientifiques, développeurs, entreprises et la société au sens large ) et de contribuer à la formation des futurs experts en IA.

Crédit Photo : @Iliad