Messagerie instantanée : pourquoi le gouvernement veut en finir avec WhatsApp et consorts

Une circulaire de Matignon exige que les membres du Gouvernement et des cabinets ministériels installent la messagerie française Olvid sur leurs téléphones et leurs ordinateurs. La date limite est fixée au 8 décembre 2023.

En finir avec Telegram, qu’Emmanuel Macron affectionne tant ? Terminé Signal, coqueluche de la Commission européenne ? Exit WhatsApp ?

Pour les membres du Gouvernement français et des cabinets ministériels, le signal de la fin de l’usage de ces solutions, développées hors de l’UE, est lancé. Une circulaire de la Première ministre leur donne jusqu’au 8 décembre 2023 pour installer, sur leurs smartphones et leurs ordinateurs, la messagerie Olvid.

Pourquoi cette décision ? « Les principales applications de messagerie instantanée grand public […] ne permettent […] pas d’assurer la sécurité des conversations et des informations partagées par leur intermédiaire. » précise le texte.

Olvid doit remplacer WhatsApp, Signal, Telegram…pour les usages privés

La circulaire souligne que la version gratuite d’Olvid « permet déjà un usage pleinement satisfaisant ». Elle rappelle que certaines équipes ministérielles ont choisi la version payante. Laquelle permet entre autres de mettre en place un annuaire Keycloak et d’accéder à une application desktop. Son déploiement ne nécessite pas d’appel d’offres, le produit figurant au catalogue de l’UGAP, la centrale d’achat du service public.

A terme, Olvid devra remplacer « toute autre application déployée hors d’une maîtrise publique ».

« Olvid est la seule plate-forme de messagerie privée ayant reçu la certification de sécurité de premier niveau (CSPN) de l’ANSSI », est-il précisé. La version iOS en bénéficie effectivement depuis septembre 2020 ; la version Android, depuis mai 2021.

Cette application de messagerie est bien connue de l’État français. Lauréate, en 2020, du concours i-Lab opéré par Bpifrance, elle obtint le prix de l’innovation des Assises de la sécurité la même anné.

En 2022, elle fut lauréate de la première édition du programme French Tech DeepNum20. Des financements lui ont aussi été accordés dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité (Olvid a fait partie des premiers lauréats aux côtés de Scille, Prove & Run, Clearsy et Stormshield).

Olvid… « pour les échanges professionnels »

Dans les cabinets ministériels, certains « bons élèves » le font remarquer. C’est le cas du Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications

Elle est française, certifiée par l’@ANSSI_FR, chiffrée, ne collecte aucune donnée personnelle. Nous l’utilisons avec mon équipe depuis juillet 2022. En décembre l’ensemble du Gouvernement utilisera @olvid_io, la messagerie instantanée la plus sûre du monde. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 29, 2023

Il y a aussi ceux qui ont manifesté leur refus de désinstaller les « messageries grand public » en question*. Si bien que dans l’entourage d’Élisabeth Borne, il a fallu clarifier : « On n’a jamais dit de supprimer les autres, mais d’utiliser Olvid pour les échanges professionnels et confidentiels, notamment entre membres des cabinets et entre ministres ».

Dès lors qu’on passe à l’échelle européenne, il est difficile, en l’état, de ne pas retomber sur WhatsApp ou Telegram pour les échanges entre élus. C’est sans compter ceux qui en viennent à travailler avec leur téléphone personnel, vu les restrictions imposées sur leur pro au nom de la sécurité.

Olvid est censé compléter Tchap, poussé plus largement auprès de l’ensemble des agents publics. En ligne de mire, la future suite collaborative de l’État.

* En toile de fond, un mouvement de la même teneur au niveau des institutions de l’UE, qui ont dit stop à TikTok en début d’année.