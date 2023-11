Microsoft Surface : le support étendu à six ans

Microsoft promet au moins six ans de support pour sa gamme de tablettes Surface.

Cette nouvelle règle s’applique aux produits mis sur le marché à partir du 1er janvier 2021. Pour ceux sortis avant, on reste sur l’ancienne politique, à savoir au moins quatre ans de support.

Par « support », il faut ici entendre « mises à jour des pilotes et du micrologiciel ». Le système d’exploitation fait l’objet d’un cycle de vie différencié… mais pas totalement décorrélé : pour bénéficier des updates de drivers et de firmware , il faudra exécuter une version de Windows datant de moins de 30 mois.

Dans la pratique, certains produits ont déjà bénéficié de 6 ans de mises à jour, voire plus. Par exemple, les Surface 3, Pro 4 et Surface Book. Surface Pro 3 est même allée au-delà de 7 ans.

D’autres, au contraire, ont eu 4 ans tout juste, comme Surface Go. Surface Laptop a bénéficié d’à peine plus.

Microsoft Surface : 6 ans de support

Quelques exemples d’appareils concernés par la nouvelle politique de cycle de vie :

– Pro 7+

– Laptop 4

– Go 3

– Laptop Go 2

– Studio 2+

– Les modèles éventuellement lancés ultérieurement dans ces différentes gammes

En toile de fond, une démarche similaire chez Google. Mi-septembre, la durée de vie maximale des Chromebooks a été relevée de 8 à 10 ans. Cela vaut aussi pour les appareils mis sur le marché à partir du 1er janvier 2021. Sur les plus anciens, la prolongation est en option… moyennant d’accepter les incompatibilités qui pourraient survenir.

