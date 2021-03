Navigateurs en entreprise : Chrome et Edge contrôlent les mises à jour

En réponse à l’accélération du rythme des mises à jour de Chrome et d’Edge, Google et Microsoft vont ouvrir un canal plus « lent » pour les déploiements en entreprise.

Comme Chrome, Edge aura droit à son canal « stable étendu ». Cette option sera spécifique aux déploiements en entreprise. Elle répond à l’accélération du rythme de mise à jour des deux navigateurs.

Actuellement, on est sur une version majeure toutes les six semaines. Avec Chrome et Edge 94 (sortie prévue le 21 septembre 2021), on passera à quatre semaines.

Les admins qui ne souhaiteraient pas suivre cette cadence pourront choisir le canal stable étendu. Ils auront alors droit à un update de fonctionnalités toutes les 8 semaines – aligné sur les versions paires des navigateurs.

Google et Microsoft n’ont, en revanche, pas la même approche sur les mises à jour de sécurité. Le premier en prévoit « toutes les deux semaines » sur son canal stable étendu. Le second, « deux fois par semaine ».

Chez Google, le nouveau canal vaudra aussi pour les instances de Chromium embarquées dans des applications. La démarche englobera aussi Chrome OS, nous annonce-t-on sans plus de précisions.