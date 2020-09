PC portables : Intel lance ses puces Tiger Lake

Acer, Asus, Dynabook, Lenovo, Samsung… Tous ont annoncé, ces dernières heures, de nouveaux PC portables. Avec un dénominateur commun nommé Tiger Lake.

Intel vient de lancer officiellement ces puces qui inaugurent la 11e génération des Core.

Au-delà des données techniques qu’il avait communiquées le mois dernier, le groupe américain met l’accent sur les benchmarks. Et joue, dans ce cadre, la comparaison avec le Ryzen 7 4800U d’AMD… mais aussi avec le MX350 de Nvidia.

Tiger Lake marque effectivement une évolution sur la partie graphique, avec l’architecture Xe, commercialisée sous la marque Iris. Elle supporte un maximum de 96 unités d’exécution à 1 350 MHz, contre 64 EU à 1 100 MHz sur la plate-forme Ice Lake (Core 10e génération). Et jusqu’à 4 affichages 4K à 60 FPS (ou un affichage 8K à 60 FPS).

Tiger Lake : toujours à 10 nm

Côté CPU, les puces Tiger Lake associent jusqu’à 4 cœurs basés sur Willow Cove, version légèrement modifiée de la microarchitecture Sunny Cove qui propulse Ice Lake.

Une amélioration du processus de gravure à 10 nm avec la technologie SuperFin permet de pousser la fréquence maximale à 4,8 GHz (4 GHz pour la génération précédente) au même niveau de consommation d’énergie.

Tiger Lake prend en charge les mémoires LPDDRR4X-4266 (jusqu’à 32 Go) et DDR4-3200 (64 Go). Il dispose nativement du Thunderbolt 4 (jusqu’à 4 ports par appareil) et du PCIe 4.

Le catalogue comprend 9 références, de l’i3 à l’i7. Elles sont réparties en deux catégories : UP3 (ex-série U) et UP4 (ex-série Y).

Les UP3 (au nombre de cinq) sont les plus puissants. Leur TDP (15 W nominaux) est modulable de 12 à 28 W.

Les performances maximales ne sont atteintes qu’avec l’i7-1185G7. Il dispose de 4 cœurs à 3 GHz (Turbo Boost : 4,8 GHz en monocœur ; 4,3 GHz en multicœur), de graphiques Iris (96 EU à 1 350 MHz) et de 12 Mo de cache L3.

Les UP4 (au nombre de quatre) évoluent entre 7 et 15 W. Aucun ne prend en charge la DDR4.

Evo : la nouvelle peau de Project Athena

Parallèlement, Intel lance ce qu’il appelle à la fois « marque » et « plate-forme » : Evo.

Bénéficieront de ce sceau, les produits :

basés sur des Core 11 e génération avec graphiques Iris Xe ;

génération avec graphiques Iris Xe ; et qui répondront aux spécifications – mises à jour pour l’occasion – du programme Project Athena

La nouvelle version des spécifications englobe une plus grande variété de tâches et s’oriente davantage sur l’usage des services cloud.

Intel attend, d’ici à la fin de l’année, une vingtaine de designs certifiés.

Illustrations © Intel