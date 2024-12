PCIe 5.0 : La révolution des cartes-mères est-elle en marche ?

Que vous soyez un novice dans le domaine informatique, ou avec un profil plus expérimenté, vous avez très certainement entendu parler de la folie des PCIe 5.0… En effet, une véritable révolution pourrait bien se cacher derrière ce nom de code !

S’agit-il d’une véritable opportunité pour les passionnés d’informatique, ou d’un nouveau gadget technologique qui devrait être oublié dans les prochains mois ? Voici notre décryptage de la situation…

Qu’est-ce que la technologie PCIe 5.0 ?

La technologie Peripheral Component Interconnect Express 5.0, ou PCIe 5.0, consiste à connecter une carte d’extension à la carte mère d’un ordinateur. Pour cela, les PC disposent d’emplacements dédiés à ces cartes d’extension. Concrètement, ces cartes PCIe 5.0 permettent de doubler la bande passante de votre ordinateur, et plus particulièrement pour votre disque dur SSD ou pour votre carte graphique.

En connectant une carte PCIe 5.0 achetée chez Grosbill.com à votre carte mère, vous pouvez même atteindre 32 Gigatransferts par seconde (GT/s). Cela correspond à une vitesse de 64 Go par seconde en mode x16.

Pourquoi parle-t-on de révolution pour les cartes PCIe 5.0 ?

Si les évolutions technologiques sont courantes dans l’informatique, on pourrait penser que l’apparition des nouvelles cartes PCIe 5.0 est anodine. Et pourtant, si ces dernières ont été qualifiées comme une évolution importante, ce n’est pas un simple hasard… Voici les principales raisons qui font que les cartes PCIe 5.0 pourraient bien s’imposer à vous très prochainement.

Des performances impressionnantes

Les performances graphiques de votre ordinateur laissent à désirer ? Vous n’arrivez plus à jouer aux jeux-vidéos qui demandent une forte réactivité ? Dans ce cas, il est possible qu’une carte PCIe 5.0 vous apporte des résultats, sans changer le reste de votre matériel informatique.

Avec la bande passante pouvant atteindre 60 Go/seconde, cela peut rendre certains de vos composants, comme une carte graphique, deux fois plus rapides !

Une absence de surchauffe

On reproche très souvent aux composants informatiques d’être très gourmands en énergie, jusqu’à la surchauffe dans certains cas. Si cela reste encore vrai aujourd’hui pour certains composants techniques, ce n’est pas le cas pour les cartes PCIe 5.0.

En effet, grâce à une optimisation de l’utilisation de chaque composant de votre ordinateur, une carte d’extension PCIe 5.0 peut éviter les surchauffes. Dans le cas d’un matériel vieillissant, c’est un excellent moyen pour vous de le conserver sur une durée plus longue.

Un temps de chargement réduit au minimum

Certains travaux informatiques produisent des temps de chargement qui nuisent à votre productivité, ou à votre réactivité dans les jeux-vidéo. Dans certains métiers, comme le montage vidéo, une excellente carte d’extension PCIe 5.0 permet de réduire les temps de chargement au strict minimum. Ces cartes ont également un effet direct sur les disques durs SSD, pouvant atteindre des vitesses de lecture et d’écriture bien plus rapides que la norme.

Dans quels cas utiliser les cartes d’extension PCIe 5.0 ?

Si les cartes PCIe 5.0 peuvent s’apparenter à une véritable révolution pour les entreprises, ces dernières n’ont pas un intérêt aussi important pour tous les domaines d’activité. Toutefois, il est certain que, dans les années à venir, certaines professions n’auront pas d’autre choix que de se tourner vers ce type de composant informatique, au même titre que certaines pratiques.

Le montage vidéo

Vous travaillez dans le domaine de la vidéo, en tant que monteur ? Que cela soit pour un film, une série, ou encore un documentaire, vous êtes sans doute confronté à des temps de traitement de vidéos très longs.

Même pour quelques minutes de montage d’une vidéo, il arrive que certains monteurs vidéo travaillent pendant plusieurs heures. Les cartes d’extension PCIe 5.0 ont l’avantage d’accélérer ce temps de traitement, améliorant ainsi la productivité des professionnels du cinéma et du divertissement.

Les animations 3D

La réalisation d’un rendu 3D, même s’il paraît très simple, peut aussi prendre plusieurs heures pour un professionnel du genre. En effet, ces animations étant souvent réalisées dans des résolutions de haute qualité, le traitement des données est parfois plus important que pour un film.

Avec une carte PCIe 5.0, chaque mouvement dans l’espace devient plus rapide à traiter et à afficher. C’est, en partie, ce qui permet aux plus grands studios d’animation dans le monde de créer des dessins-animés avec une qualité exceptionnelle. Dans d’autres cas, certains cinéastes ont aussi besoin de la puissance des cartes PCIe 5.0 quand il s’agit de mêler l’univers du réel à une animation 3D…

Les jeux-vidéos

Si vous jouez très régulièrement aux jeux-vidéo sur votre ordinateur, les cartes PCIe 5.0 devraient aussi représenter une véritable révolution pour vous ! Avec des jeux de plus en plus gourmands en énergie, il arrive que certains ordinateurs n’arrivent plus à tenir la charge.

Là encore, les cartes PCIe 5.0 ont un réel intérêt pour les joueurs. Ces derniers peuvent jouer aux derniers titres sortis, sans forcément se doter d’un nouvel ordinateur, ou d’une nouvelle carte graphique. Par ailleurs, avec un temps de réactivité amélioré, cela vous promet de meilleures performances dans vos jeux !