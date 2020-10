Surface Laptop et Pro : Microsoft fait bouger les lignes

Surface Laptop est décliné en une version Go plus abordable tandis que Surface Pro X monte en gamme avec une nouvelle option processeur.

Émulation x64, nouvelles applications natives, extension du programme App Assure… Microsoft a multiplié, cette semaine, les annonces relatives à Windows sur Arm. Il vient d’y donner suite avec une option supplémentaire pour Surface Pro X : le processeur SQ 2.

Ce dernier, développé avec Qualcomm, se fonde probablement sur la deuxième génération du SoC Snapdragon 8CX. Il est disponible avec deux versions de la tablette : 16 Go/256 Go et 16 Go/512 Go.

En fonction du modèle, le surcoût par rapport au processeur SQ 1 varie de 30 à 150 € TTC. En tout cas pour ce qui est des tarifs que Microsoft affiche sur sa boutique en ligne française.

Hormis le processeur et les coloris (le platine s’ajoute au noir mat), pas d’évolution à noter pour Surface Pro X. On reste sur :

Écran 13 pouces 2 800 x 1 920 (267 ppp)

8 ou 16 Go de RAM LPDDR4x

128 à 512 Go de SSD

Connectivité LTE sur modem Snapdragon X24

Autonomie de batterie annoncée à 15 h / adaptateur 60 W

Caméras : 5 MP IR en façade, 10 MP au dos

28,7 x 20,8 x 0,73 cm pour 774 g

Surface Laptop Go : une version plus abordable…

Il y a aussi du nouveau dans la famille Surface Laptop, avec une version Go.

Le principe est le même qu’avec les tablettes Surface Go, dont la 2e génération est disponible depuis le mois de mai : Microsoft propose un produit plus petit et moins onéreux. Le ticket d’entrée est en l’occurrence à 629 € TTC, contre 999 € pour Surface Laptop 3.

À ce prix, la configuration n’est évidemment pas la même. On a une tablette 4 Go/64 Go avec Windows 10 Famille en mode S. Il faut compter 799 € pour passer en 8 Go/128 Go et 999 € en 8 Go/256 Go.

L’option 64 Go n’est pas disponible avec les versions « business » sous Windows 10 Pro. Idem pour les 4 Go de RAM (on peut, au contraire, monter jusqu’à 16 Go). Premier prix : 899 € en 8 Go/128 Go. Puis 1 099 € en 8 Go/256 Go et 1 349 € en 16 Go/256 Go.

… et plus limitée

Disponible en bleu glacier, sable et platine, Surface Laptop Go présente les caractéristiques suivantes :

Écran 12,4 pouces 1 536 x 1 024 (148 ppp)

Les Surface Laptop 3 (13,5 et 15 pouces) en sont à 201 ppp.

Les Surface Laptop 3 (13,5 et 15 pouces) en sont à 201 ppp. CPU Intel Core i5-1035G1

Le SL3 13,5 pouces peut embarquer un i5-1035G7 ou un i7-1065G7 ; le 15 pouces, un AMD Ryzen 5 3580U ou 7 3780U.

Le SL3 13,5 pouces peut embarquer un i5-1035G7 ou un i7-1065G7 ; le 15 pouces, un AMD Ryzen 5 3580U ou 7 3780U. SSD de 128 ou 256 Go

Les SL3 peuvent monter jusqu’à 1 To.

Les SL3 peuvent monter jusqu’à 1 To. Autonomie constructeur : 13 h (batterie rechargeable à 80 % en une heure)

Les SL3 ont une autonomie constructeur de 11,5 h.

Les SL3 ont une autonomie constructeur de 11,5 h. Gabarit : 27,8 x 20,6 x 1,57 cm pour 1,11 kg

Le SL3 13,5 pouces pèse 1,29 kg ; le 15 pouces, 1,54 kg.

Surface Laptop Go n’embarque pas de caméra compatible Windows Hello. Une première dans la gamme depuis Surface Pro 4, lancée il y a cinq ans.

Autre nouveauté : le boîtier n’est plus entièrement fait d’aluminium. La base se constitue d’une résine composée de polycarbonate et de fibre de verre.

