Threads est lancé en France : comment l’utiliser

Le réseau social du groupe Meta ( Facebook, Instagram, WhatsApp…) est lancé en France depuis le 14 décembre 2023.

Threads a sa propre politique de confidentialité… qui vient compléter celle de Meta.

C’est cette dernière qui spécifie les bases légales de collecte et de traitement des données personnelles des utilisateurs. Elle évoluera au 12 janvier 2024. « Nous nous fonderons désormais sur votre consentement pour utiliser vos informations dans le but de vous montrer des publicités », explique Meta.

En toile de fond, un arrêt CJUE rendu le 4 juillet dernier, veille de l’ouverture de Threads. Il a notamment mis des barrières à l’invocation de l’intérêt légitime de Meta pour croiser des données entre ses services.

Des croisements, il y en a aussi au niveau fonctionnel. Officiellement, Threads est « un service d’Instagram ». On peut l’utiliser sans, mais uniquement pour consulter des contenus et rechercher des comptes. Pour publier du contenu et interagir, il faut se connecter avec un compte Instagram. En tout cas en attendant l’ouverture au fédivers.

Cette ouverture est censée se faire grâce à ActivityPub. Mastodon, PeerTube et WordPress font partie des services à avoir déjà adopté ce protocole que porte le W3C.

Threads doit être connecté à Instagram

La connexion du compte Instagram est réversible à tout moment. Même chose pour le choix entre profil public et profil privé. Cette deuxième option s’applique par défaut pour les moins de 18 ans, y compris s’ils disposent d’un compte Instagram public.

Comme sur les autres services Meta, les utilisateurs accordent au groupe américain un droit d’exploitation de leurs contenus.

Un certain nombre de paramètres sont propres à Threads et y sont directement gérés : notifications, mentions, rappels de pause, profils mis en sourdine, etc.

D’autres paramètres sont communs avec Instagram. Parmi eux, les profils restreints, les profils bloqués, les listes de « mots interdits », la supervision parentale et l’authentification (mot de passe/MFA).

Pour le fil d’actualité, deux options d’affichage : chronologique ou limité aux personnes suivies. Il est possible d’ajouter plusieurs profils, aussi bien sur l’interface web que les applications mobiles.

Quelques spécificités par rapport à X :

– Jusqu’à 500 caractères par thread et 5 minutes par vidéo

– Pour tous les utilisateurs, possibilité d’éditer les publications dans un délai de 5 minutes (mais uniquement le texte ; pas les pièces jointes)

– Description visuelle automatique – et modifiable à la main – des photos et vidéos pour les populations malvoyantes

– Possibilité de masquer le nombre de mentions « J’aime » sur les publications

L’insertion de sondages est prise en charge depuis quelques semaines. Idem pour la recherche par mots-clés en français (Meta avait commencé par l’anglais et l’espagnol).

Début 2024, les partenaires de fact-checking pourront noter des threads comme ils notent déjà les contenus sur Facebook et Instagram.