Windows 365 Frontline : Microsoft lance son offre PC Cloud

Accéder à la demande aux environnements Windows, c’est le coeur de la proposition de Windows 365 Frontline que Microsoft vient de lancer en mode préversion.

Cette offre de type « PC Cloud » permet aux entreprises d’acquérir une licence unique pour fournir à trois employés un acccès dans le cloud à leur poste de travail personnalisé sous Windows.

Son originalité ? Il s’agit d’adapter le service au travail par roulement ou à temps partiel. Et de répondre aux attentes fortes des organisations en matière de contrôle des coûts. C’est ainsi que les administrateurs peuvent provisionner ces PC Cloud pour une durée limitée.

Windows 365 Frontline : une approche du travail hybride

Comment fonctionne Windows 365 Frontline ?

Lorsque son service débute, un employé se connecte à Windows 365 à partir du web ou du client Windows 365 pour accéder à son poste de travail. Lorsqu’il se déconnecte, un PC cloud personnalisé devient automatiquement disponible pour le collaborateur suivant.

Sam Tulimat, responsable produit Windows 365, s’explique dans un billet de blog.

« Au lieu d’acquérir Windows 365 Frontline individuellement pour chaque collaborateur, vous pouvez vous procurer le nombre de licences correspondant au maximum d’utilisateurs actifs simultanément. Ainsi, si vous comptez 300 membres de votre service client travaillant dans différentes zones horaires ou en équipes, mais que seulement 100 d’entre eux sont actifs simultanément, seules 100 licences seront nécessaires pour approvisionner un PC Cloud personnalisé pour chacun d’eux. »

Et d’ajouter : « lorsque ces 100 employés enregistrent leurs données et se déconnectent à la fin de leur service, le groupe suivant d’employés peut se connecter aux PC Cloud personnalisés et reprendre le travail exactement là où [les collaborateurs] l’ont laissé à la fin de leur précédent service. Et, à l’issue de cette session, un troisième groupe peut se connecter. Les travailleurs par équipes peuvent alors commencer à travailler immédiatement. Leurs paramètres personnels, leurs données et leurs applications ayant été enregistrés pour être disponibles dès qu’ils se connectent à leur PC Cloud Windows 365 Frontline. »

Les administrateurs peuvent gérer ces PC Cloud avec Microsoft Intune, une solution de gestion des points de terminaison, terminaux fixes, cloud et mobiles. Ils peuvent aussi approvisionner de nouveaux PC Cloud en quelques étapes, sans charge supplémentaire.