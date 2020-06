XRP Flex : Cegid enrichit son ERP Cloud

Cegid complète XRP Flex, son ERP cloud à destination de PME, avec des modules de gestion d’affaires et de la relation client.

Cegid pousse de nouveaux modules de XRP Flex, son ERP cloud dévoilé en avril 2019 à l’attention d’entreprises de taille moyenne.

La solution est issue d’un accord entre l’entreprise basée à Lyon et l’éditeur américain de logiciels Acumatica. L’offre a été adaptée aux attentes de PME françaises et tourne sur l’infrastructure cloud (IaaS) Azure de Microsoft.

Qu’apportent les nouveaux modules fonctionnels ?

Relation client et gestion d’affaires

La solution a été enrichie de modules de gestion d’affaires et de la relation client (CRM).

Le module « CRM » est conçu pour faciliter les interactions avec les clients et les collaborateurs de l’entreprise utilisatrice. Et ce à travers le partage d’informations commerciales, marketing et financières. L’intégration avec d’autres applications « connectées », dont Microsoft Outlook, a été renforcée.

Le module « gestion d’affaires » est pensé pour faciliter le pilotage des coûts liés aux prestations d’entreprises de services auprès de leurs clients.

« Les nouveaux modules CRM et gestion d’affaires viennent enrichir Cegid XRP Flex pour une relation client augmentée à un moment critique de la relance de l’activité commerciale » des entreprises, a déclaré Joffray Anduze, directeur de l’unité ERP de Cegid.

Le fournisseur cible les professions comptables, paie et RH de PME des services et du commerce. Cegid XRP Flex est disponible auprès de son réseau de revendeurs.