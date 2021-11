Chrome OS : un canal dédié aux mises à jour pour les entreprises

Le cycle de vie de Chrome OS va évoluer fin novembre. Google annonce des mises à jour plus fréquentes sur le canal stable et une option LTS pour les entreprises.

Plus que quelques jours avant l’enclenchement du nouveau cycle de vie de Chrome OS. À l’heure actuelle, le système d’exploitation reçoit, sur son canal stable, une mise à jour de fonctionnalités toutes les six semaines. À partir de la version 96, attendue pour le 30 novembre, on passera à quatre semaines.

Chrome est passé sur ce même rythme en septembre, avec sa version 94. Conséquence de cette accélération, Google a mis en place une option plus « lente » pour les déploiements en entreprise : le canal « stable étendu » (LTSC). Il y fournit un update fonctionnel toutes les huit semaines et des correctifs toutes les deux semaines. Cela s’applique aussi aux instances de Chromium embarquées dans les applications.

Chrome OS : deux versions par an via LTS

Pour Chrome OS, pas de canal stable étendu, mais un LTS. Au menu, deux versions par an. Avec, toujours, les correctifs à intervalle de deux semaines. Il y aura aussi un LTC faisant office de préversion pour le canal LTS (accès aux fonctionnalités trois mois à l’avance).

Les admins prendront garde à quelques règles qui limitent les possibilités de basculer entre canaux. La transition du stable au LTC, notamment, ne pourra se faire que tous les six mois, lorsque les numéros de version* seront alignés sur les deux canaux. Par exemple, dès lors qu’on sera passé à Chrome 97 stable, il faudra attendre la v102 pour migrer en LTC.

Reste la possibilité d’épingler des appareils à des versions spécifiques. Google le mentionne, mais ne le recommande pas, ce mécanisme ne donnant pas accès aux correctifs de sécurité.

* Pour aligner les cycles de vie des deux produits, on « sautera » Chrome OS 95.

Illustration principale ©