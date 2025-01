Copilot+ : une sélection de PC convertibles

Lunar Lake ou Arrow Lake ? La première de ces plates-formes Intel est dans les clous du label « PC Copilot+ ». Pas la seconde, faute d’un NPU assez puissant.

LG a choisi l’une et l’autre pour mettre à jour sa gamme de laptops. En tête de liste, le gram Pro 2025 (modèle 16Z90TS). Ce 16 pouces est le premier PC Copilot+ du groupe taïwanais.

Au même format d’écran, il y a le gram Pro 2-en-1, un peu plus lourd (1,4 kg vs 1,24)… et doté d’un NPU à 11 TOPS qui ne lui permet de prétendre à l’étiquette « PC Copilot+ ».

Acer n’a pas non plus de PC Copilot+ convertible à son catalogue (il a en revanche plusieurs modèles de Chromebook Plus 2-en-1).

ASUS en a quant à lui plusieurs. Parmi eux, le ProArt PX13, équipé en AMD (processeur Ryzen AI 9 HX 370) et NVIDIA (cartes graphiques jusqu’à la GeForce RTX 4070). On le trouve à partir de 2399,99 € TTC (config en RTX 4050 avec 24 Go de RAM).

Il y a aussi les Vivobook 14 Flip et Vivobook 16 Flip, tous deux à écran OLED avec CPU Core Ultra 7 (Série 2). Dans la pratique, il est difficile de les trouver à la vente…

À l’occasion du CES, la gamme de PC Copilot+ convertibles s’est élargie avec un modèle dont ce n’est cependant pas le principal argument. Il s’agit en l’occurrence d’une nouvelle version du ROG Flow Z13, un détachable orienté gaming (Acer le présente d’ailleurs comme une tablette). Sous le capot, jusqu’au Ryzen AI Max+ 395 avec Radeon 8060S (première version de ce PC sans composant NVIDIA) et au maximum 128 Go de mémoire unifiée dont 96 Go attribuables au GPU. Prix de départ : 2299,99 € TTC (version en Ryzen AI Max 390).

Dell a officialisé ses premiers PC Copilot+ convertibles lors du CES. Pour le moment, on trouve à la vente le Dell Pro 14 Plus. La configuration de base (Core Ultra 5 236V, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD) est autour de 2500 € TTC. Voire un peu moins si on élimine certaines options (vPro, lecteur d’empreintes digitales, adaptateur secteur…).

Les puces Core Ultra V limitent le Dell Pro 14 Plus à 32 Go de RAM. On pourra monter à 64 Go avec le Dell Pro 13 Plus, qui sera proposé avec des Core U. Lui aussi aura une version convertible. Ce ne sera, en revanche, pas le cas du Dell Pro 16 Plus.

Il y aura aussi du 2-en-1 pour les Dell 14 Plus et Dell 16 Plus, orientés grand public avec un sélection du Core Ultra 5 226V au 9 288V.

HP a aussi choisi le CES 2025 pour officialiser son premier PC Copilot+ convertible. Il s’agit de l’EliteBook X Flip G1i. Plus précisément, une version 2-en-1 de l’EliteBook X G1i, toujours en Intel (Ultra 5 et 7 V), avec écran LCD 14 pouces FHD+ (1920 x 1200) ou QHD+ (2560 x 1600). Commercialisation prévue en mars 2025.

Il existe une version AMD (EliteBook X G1a), mais elle n’est pas convertible.

À l’heure d’écrire ces lignes, Lenovo n’a pas encore fait son « grand déballage » au CES 2025. Son catalogue de PC Copilot+ comprend tout de même un convertible : l’IdeaPad 5x 2-in-1 Gen 9, un 14 pouces avec processeur Snapdragon X Plus qu’on commence à trouver sous les 1000 € TTC.



Microsoft n’a pas pour habitude de lancer des produits lors du CES. Il a toujours un PC Copilot+ convertible dans son catalogue : Surface Pro (11e génération). Le ticket d’entrée est à 1179 € TTC (écran LCD, processeur Snapdragon X Plus, 16 Go de RAM, 256 Go de SSD).

Samsung avait jusque-là un PC Copilot+ convertible : le Galaxy Book5 Pro 360, en Lunar Lake (jusqu’au Core Ultra 7 256V). On trouve ce 16 pouces à 1999 € TTC sur la boutique en ligne du constructeur (version à 512 Go de SSD).

En février devrait démarrer la commercialisation d’une version clamshell, déclinée en 14 et 16 pouces. Mais aussi d’une déclinaison plus abordable : le Galaxy Book5 360. Des concessions seront faites, entre autres, sur la RAM (16 Go max), l’écran (uniquement Full HD 60 Hz) et l’audio (2 haut-parleurs au lieu de 4). La sélection de processeurs devrait aller jusqu’au Core Ultra 258V.

Illustration principale générée par IA