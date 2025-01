PC Copilot+ : c’est parti pour la transformation du parc

Les PC Copilot+, avant tout des laptops ? Présentées lors du CES 2025, les machines qui en sont équipées remplissent ainsi le cahier des charges associé au label « PC Copilot+ ».

Les puces Intel Core Ultra série 2 et AMD Ryzen AI se répandent dans les gammes desktop des principaux constructeurs.

PC Chez Acer, des tout-en-un et un mini-PC

Chez Acer, il en est ainsi des ordinateurs tout-en-un Aspire S AI (processeurs Intel) et Aspire C AI (AMD).

La série Aspire S AI comprend deux modèles. Un 24 pouces (full HD, option tactile) et un 27 pouces (full HD ou QHD, option tactile). Leur lancement commercial en Europe est prévu pour le deuxième trimestre 2025. Ticket d’entrée : 1299 € TTC pour le 24 pouces et 1399 € pour le 27 pouces.

Mêmes formats d’écran pour les Aspire C, qui peuvent toutefois monter à 64 Go de RAM (contre 32 pour les Aspire S). La tarification débutera à 1099 € pour le 24 pouces et à 1199 € pour le 27 pouces

Également au deuxième trimestre, Acer commercialisera un mini-PC (13 x 13 x 3,4 cm) : le Revo Box AI, en Core Ultra série 2, à partir de 899 €.

ASUS, requiem pour un NUC

Voilà des mois qu’ASUS tease son NUC 14 Pro AI, lui aussi en Intel (du Core Ultra 5 226V au 9 288V). Il en a révélé les spécifications complètes il y a quelques semaines (avec, notamment, la présence d’un bouton Copilot en façade), sans officialiser de prix ni de date de lancement.

Dell et la promesse promet des NPU

Du côté de Dell, on n’a pas annoncé de modèles spécifiques, mais on promet que des NPU vont faire leur entrée sur deux gammes d’ordinateurs de bureau : les Dell Pro (Intel et AMD) et les Dell Pro Max (idem, avec GPU AMD ou NVIDIA).

On ne parle plus d’Inspiron, de Latitude, de Precision ou de XPS. Le branding change à la faveur de trois segments d’offre : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max, chacun divisé en Base, Plus et Premium. Seule la marque Alienware (gaming) demeure.

Chez HP, une station de travail fixe en Ryzen AI Max PRO

HP rafraîchit quant à lui sa gamme d’ordinateurs tout-en-un OmniStudio X, avec deux PC Copilot+ Intel (du Core Ultra 5 226V au 7 258V) : un 27 pouces (full HD tactile ou 4K non tactile) et un 31,5 pouces (4k non tactile).

Dans la gamme de stations de travail fixes arrive la Z2 Mini G1a, en AMD (jusqu’au Ryzen AI Max PRO 395) avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée (maximum 96 Go attribuables au GPU intégré). Commercialisation prévue au printemps, avec Windows 11 ou Ubuntu 24.04.

Lenovo mise sur la carte Qualcomm

Chez Lenovo, les SoC de Qualcomm gagnent l’univers desktop. Dans les cartons, des déclinaisons de mini-PC actuellement vendus avec CPU Intel. D’une part, de l’IdeaCentre Mini x (format 1 l), qui sera proposé avec un Snapdragon X Plus. De l’autre, du ThinkCentre neo 50q (18 x 18 x 3,6 cm), lui aussi en Snapdragon X Plus… ainsi qu’en Snapdragon X. Une gamme que Qualcomm vient de présenter à l’occasion du CES.

Censée équiper des PC Copilot+ « autour de 600 $ », elle comprend pour le moment une puce (X1-26-100) à 8 coeurs CPU (3 GHz, sans boost), 30 Mo de cache et avec GPU à 1,7 Tflops*. Pour vanter son rapport performance par watt, il l’a comparée au Core 5 120U.

* Les Snapdragon X Plus embarquent 8 ou 10 coeurs (3,2 ou 3,4 GHz), 30 ou 42 Mo de cache et un GPU à 1,7 à 3,8 Tflops.

Les Snapdragon X Elite embarquent 12 coeurs (3,4 ou 3,8 GHz), 42 Mo de cache et un GPU à 3,8 ou 4,6 Tflops.