Cybersécurité des PME : 3 recommandations pour éviter les attaques

Plus de la moitié des PME françaises ont été victimes d’un incident de cybersécurité mais elles sont trop mal préparées pour y faire face. Dans un rapport remis au gouvernement, le Campus Cyber propose trois recommandations pour les remettre sur le bon rail.

« Il est urgent d’agir collectivement car il existe un risque de crise majeure. Une attaque massive des PME constituerait un blocage sans précédent des activités économiques et sociales du pays.».

Tel est la conclusion majeure du rapport remis par le Campus Cyber à Jean-Noël Barrot, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé du Numérique.

Le constat est connu : les PME représentent plus de 99% du tissu économique français, soit plus de 4 millions d’entreprises. Mais leur vulnérabilité aux attaques cyber constitue une réelle menace pour la stabilité économique.

Selon un rapport du Sénat de 2021, 56% des PME ont été confrontées à au moins un incident cyber, ce qui peut provoquer une faillite dans les 18 mois qui suivent, pour 50 % d’entre elles.

Reste à trouver la/les ripostes pour tenter de contrecarrer la situation.

4 millions de PME en France

Pour le Campus Cyber, elles sont au nombre de trois. D’abord, « rendre plus lisibles les dispositifs de diagnostics. Il existe un consensus sur, d’une part le besoin d’harmoniser les travaux de diagnostics et, d’autre part, le nécessaire accompagnement des entreprises dans le passage à l’action une fois le diagnostic réalisé..».

Dans ce domaine, Bpifrance a lancé en mars dernier, son » Diag Cybersécurité » dont elle prend en charge 50 % de son coût de 2 200€ HT, pour chaque site évalué.

Ensuite, « créer une place de marché nationale de prévention au risque cyber pour les PME.». Si les éditeurs français, des domaines du cloud et de la cyber made in France, se sont regroupés au sein de Hexatrust, cela n’a visiblement pas permis aux patrons de PME d’identifier une offre

« De par son rôle de lieu totem de l’écosystème, le Campus Cyber est le bon acteur pour porter cette plateforme.» propose le rapport.

Enfin, le Campus Cyber préconise de « miser sur la prévention et la sensibilisation. ». Une action composée « d’une campagne nationale TV de prévention cyber » d’un côté, et de « la diffusion d’un kit de communication clé en main en s’appuyant sur les interlocuteurs de proximité afin de passer rapidement à l’échelle. » de l’autre.

