Silicon Day Workplace : l’entreprise à l’heure du travail hybride

Basculer son organisation dans un mode de télétravail intégral, du jour au lendemain, n’était prévu dans (presque) aucun plan de continuité d’activité. Et pourtant, mi-mars, 2020, une majorité des entreprises françaises sont contraintes d’adopter ce mode de fonctionnement. Deux ans plus tard, le travail hybride est un modèle d’organisation appelé à se généraliser sous le coup de la multiplications des accords de télétravail. Selon Gartner, les travailleurs à distance représentent 53% de la main-d’œuvre aux États-Unis en 2022. Ils constitueraient 52% des effectifs au Royaume-Uni, 37% en Allemagne et 33% en France. Auteur d’une étude de référence sur la transformation des entreprises, le cabinet Lecko dresse un état des lieux des pratiques de travail initiées dans ce contexte inédit. S’il constate qu’aucun modèle de télétravail ne s’est imposé, il affirme qu’au delà de 2 jours par semaine, il est nécéssaire de revoir l’organisation de l’entreprise. Mais le motif le plus inquiétant est la multiplication des mauvaises pratiques dans l’utilisation des outils collaboratifs. « Aujourd’hui, nous avons atteint un plafonnement des usages de la technologie en entreprise » analyse Arnaud Rayrole qui recommande de remettre à plat les pratiques du travail. Silicon Day Workplace : adopter de nouvelles pratiques

Les entreprises doivent appréhender cette nouvelle réalité et relever de nouveaux défis organisationnels.

Des experts du travail collaboratif et des managers IT (DSI, chefs de projet DW, etc) vont témoigner de leurs réalisations et des bonnes pratiques à adopter.

