Support logiciels : Microsoft propose une rallonge de six mois

À l’occasion du Patch Tuesday du 14 avril, Microsoft annonce l’allongement du support de certains logiciels.

Sont concernés pour un support étendu de six mois supplémentaires : Windows 10 1809, éditions Famille, Pro, Pro Éducation, Pro pour stations de travail et IoT Core.

La dernière mise à jour de sécurité n’interviendra donc pas le 12 mai prochain, mais le 10 novembre.

Rien ne change pour les éditions Entreprise et Éducation, qui feront l’objet d’une maintenance jusqu’au 11 mai 2021.

We are delaying the scheduled end of service date for the Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations, and IoT Core editions of Windows 10, version 1809 to November 10, 2020. More information here: https://t.co/0askUgkghh.

— Windows Update (@WindowsUpdate) April 14, 2020