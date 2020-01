Travail collaboratif : Slack héberge les données en France

Slack va localiser les données – notamment les messages, les mémos, les fichiers et les requêtes de recherche – de ses clients en France en utilisant les services d’AWS.

Face à la crainte que laisse planer l’intrusion du gouvernement US dans les datacenters des grands acteurs du Cloud US, l’urgence des fournisseurs IT étatsuniens est de rassurer leurs clients…européens.

C’est la démarche de Slack qui annonce l’hébergement des données* en France. Pour ce faire, le service collaboratif a recours aux datacenters de AWS en France.

En frontal face à Teams, Slack doit montrer patte blanche sur le terrain de la confidentialité des données. D’autant que la brique collaborative de Microsoft intégrée dans Office 365 localise les données en France depuis mars 2019.

* L’offre s’applique aux clients qui ont souscrit l’offre Plus ou Enterprise Grid (destinées aux grandes entreprises)