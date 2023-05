Windows 10 : c’est fini pour les fonctionnalités…reste les correctifs

Windows 10 ne bénéficiera plus de nouvelles fonctionnalités jusqu’à sa fin de vie en 2025. Seuls les correctifs mensuels lui seront appliqués.

De nouvelles fonctionnalités pour Windows 10 ? C’est non. Microsoft ne distribuera plus, désormais, que des correctifs mensuels. Ce jusqu’à la fin du support, en octobre 2025.

La version 22H2 sera donc la dernière. Publiée en octobre 2022, elle n’avait déjà, dans les faits, apporté aucune nouveauté fonctionnelle majeure. Elle consistait essentiellement en une baseline de sécurité mise à jour et en des GPO supplémentaires.

LTSC de Windows 10 Entreprise prévue pour le deuxième semestre 2024

La fin des mises à jour de fonctionnalités sur Windows 10 vaut pour les éditions Famille, Pro, Entreprise et Éducation. Y compris pour les LTSC. Pour ces dernières, la politique de cycle de vie est la suivante :

Entreprise LTSC 2019 : support standard jusqu’à janvier 2024 et support étendu jusqu’à janvier 2029

Entreprise LTSC 2021 : support standard jusqu’à janvier 2027

La prochaine LTSC de Windows 10 Entreprise est prévue pour le deuxième semestre 2024. Idem pour l’édition IoT Enterprise, où elles suivent le même cycle de vie.

D’après les données de Statcounter, à fin avril, Windows 10 reste largement plus répandu que Windows 11 au sein du parc Windows. Le premier a environ 71 % de part de marché (-1,7 point sur un an), contre 23 % pour le second (+14 points).

