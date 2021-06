Windows 10 : c’est pour quand la suite ?

Windows 10 arrivera-t-il en fin de vie le 14 octobre 2025 ? Dans l’absolu, la date n’est pas nouvelle. Microsoft en avait fait part avant même le lancement de l’OS à l’été 2015. Et l’avait inscrite dans sa documentation – ici, par exemple. En précisant qu’il continuera, d’ici là, à « prendre en charge au moins un canal semi-annuel ».

Si on reparle de cette échéance, c’est avant tout sur fond de rumeurs. Leur objet : un certain Windows 11. Il est tentant de donner ce nom à la prochaine version de Windows, dont Microsoft entend donner un aperçu le 24 juin. À plusieurs titres. D’un côté, des signaux isolés. Comme le fait que l’événement commencera à 11 heures (heure de l’Est). De l’autre, le contexte : on attend des changements potentiellement suffisamment importants pour justifier un nouveau nom. Les versions expérimentales de Windows 10 en ont donné l’illustration. Satya Nadella a entretenu la flamme en évoquant la « plus significative des mises à jour de Windows depuis une décennie ».

Join us June 24th at 11 am ET for the #MicrosoftEvent to see what’s next. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0

— Windows (@Windows) June 2, 2021